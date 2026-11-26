Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- El Estudiantes de La Plata se presenta con un historial notable en la Copa Libertadores, habiendo conquistado cuatro títulos en cinco finales disputadas. En pocos días, el equipo se prepara para una nueva definición en el torneo continental.

El próximo 28 de noviembre, el Pincha se medirá ante el Palmeiras de Brasil a las 17:00 (hora argentina) en el emblemático estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El objetivo es repetir la hazaña de 1968, cuando se alzó por primera vez con el trofeo más prestigioso a nivel de clubes en América.

Final Copa Libertadores 1968

En su primera final, Estudiantes enfrentó a Palmeiras con la intención de conseguir su primer título de Libertadores. La serie se resolvió en tres partidos. El primero, en el estadio Uno, fue ganado por el local 2-1, con goles de Juan Ramón Verón y Eduardo "Bocha" Flores, mientras que el tanto inicial del equipo brasileño fue anotado por Servílio.

El segundo partido, en el Pacaembu, culminó con victoria para Palmeiras por 3-1, donde Tupãzinho marcó dos goles. A pesar de la derrota, el Pincha llegó al tercer partido, disputado en Montevideo, donde se impuso 2-0, gracias a los goles de Ribaudo y Verón, coronándose campeón y comenzando su historia en la Libertadores.

El equipo que logró esta histórica victoria estaba integrado por Alberto Poletti, Ramón Aguirre Suárez, Raúl Madero, Oscar Malbernat, Carlos Pachamé, José Hugo Medina, Carlos Bilardo, Eduardo Flores, Felipe Ribaudo, Marcos Conigliaro y Juan Ramón Verón, bajo la dirección técnica de Osvaldo Zubeldía.

Final Copa Libertadores 1969

En 1969, Estudiantes llegó a su segunda final consecutiva, esta vez enfrentando a Nacional de Uruguay. En el partido de ida, el equipo argentino ganó 1-0 en Montevideo. En el partido de vuelta, en Buenos Aires, se impuso 2-0, con goles de Eduardo Flores y Marcos Conigliaro, consagrándose bicampeón.

El equipo que se consagró en esa ocasión fue: Alberto Poletti, Néstor Togneri, Ramón Aguirre Suárez, Raúl Madero, Óscar Malbernat, Carlos Bilardo, Carlos Pachamé, Eduardo Flores, Christian Rudzky, Marcos Conigliaro y Juan Ramón Verón, también dirigido por Osvaldo Zubeldía.

Final Copa Libertadores 1970

En 1970, Estudiantes se presentó a la tercera final consecutiva, esta vez ante Peñarol de Uruguay. El primer partido, disputado en el Estadio Jorge Luis Hirschi, terminó 1-0 a favor del local. En el partido de vuelta, el Pincha se consagró campeón tras un empate 0-0, convirtiéndose en el primer tricampeón consecutivo en la historia de la competencia.

El equipo tricampeón estuvo formado por Néstor Errea, Hugo Spadaro, Néstor Togneri, José Hugo Medina, Carlos Bilardo, Carlos Pachamé, Jorge Solari, Juan Echecopar, Marcos Conigliaro, Juan Ramón Verón, con Osvaldo Zubeldía como director técnico.

Final Copa Libertadores 1971

En la cuarta final, disputada el 26 de mayo, Estudiantes se enfrentó nuevamente a Nacional. A pesar de ser el favorito, el equipo argentino no logró retener el título. Tras ganar el primer partido 1-0, el segundo se saldó con otro 1-0 a favor de los uruguayos, llevando la serie a un desempate en Perú, donde Nacional se impuso 2-0 y se coronó campeón.

El equipo que disputó esta final estaba compuesto por Oscar Pezzano, Oscar Malbernat, Ramón Aguirre Suárez, Néstor Togneri, Hugo Medina, Carlos Pachamé, Daniel Romeo, Juan Echecopar, Christian Rudzky, Pedro Verde, Juan Ramón Verón, dirigido por Miguel Ignomiriello.

Final Copa Libertadores 2009

Después de 29 años, Estudiantes volvió a alcanzar la final, esta vez contra Cruzeiro. El primer encuentro, disputado en Buenos Aires, terminó 0-0. En el partido de vuelta, en el Mineirão, el equipo argentino logró consagrarse campeón, después de que Gastón "La Gata" Fernández y Mauro Boselli anotaran, sellando el triunfo 2-1.

El equipo campeón estuvo formado por Mariano Andújar, Cristian Cellay, Rolando Schiavi, Leandro Desábato, Germán Ré, Enzo Pérez, Rodrigo Braña, Juan Sebastián Verón, Leandro Benítez, Mauro Boselli y Gastón Fernández, bajo la dirección de Alejandro Sabella.