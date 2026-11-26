Este 26 de noviembre, el dólar oficial se cotiza en 1.575 pesos para la compra y 1.625 pesos para la venta. Con un leve aumento, esta modalidad sigue siendo la referencia principal para quienes realizan operaciones formales, aunque sigue existiendo un marcado diferencial con otras cotizaciones.

Por su parte, el dólar blue, que se negocia en el mercado paralelo, cerró en 1.690 pesos para la compra y 1.710 pesos para la venta. Esta diferencia de más de 65 pesos con respecto al oficial refleja la situación económica actual y las expectativas del mercado frente a la inflación y a la escasez de divisas.

En el mercado de la bolsa, el dólar MEP (mercado electrónico de pagos) se estableció en 1.664,3 pesos para la compra y 1.665,7 pesos para la venta. Este tipo de cambio es utilizado normalmente por quienes buscan invertir en la compra de dólares a través de la compra de bonos o acciones.

El contado con liquidación (CCL) se mostró a una cotización de 1.765,6 pesos en la compra y 1.767,9 pesos para la venta. Este método, más sofisticado y utilizado por grandes inversores, permite transferir divisas al exterior.

En el marco de las criptomonedas, el dólar cripto se ubica en 1.752,43 pesos para la compra y 1.754,9 pesos para la venta. Este tipo de cambio refleja el valor de la criptomoneda vinculada al valor del dólar, que también ha ganado popularidad en la economía local.

Finalmente, el dólar tarjeta, que es el tipo de cambio para las compras realizadas en el exterior, se fija en 2.047,5 pesos para compra y 2.112,5 pesos para venta. Este tipo de cambio incluye el impuesto PAIS y la percepción de ganancias.

Las cotizaciones del dólar son un reflejo del clima económico y están influenciadas por diversos factores, como la inflación, la situación política y las políticas económicas del gobierno. Tal como se puede observar, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue es un tema central en el debate económico actual, afectando tanto a consumidores como a pequeños y medianos empresarios.