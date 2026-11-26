Flor de susto: hallaron una serpiente de veneno fatal en el patio de una casa en Córdoba
El dueño de una vivienda de barrio Valle Escondido descubrió una yarará chica escondida en la casilla del filtro de la pileta. La Patrulla Ambiental logró capturarla sin incidentes.
26/11/2026 | 09:52Redacción Cadena 3
FOTO: La yarará tiene suficiente veneno como para matar a un humano.
Una serpiente venenosa apareció en el patio de una vivienda de barrio Valle Escondido, en la ciudad de Córdoba, y obligó a intervenir a la Patrulla Ambiental. Se trataba de una yarará chica, una especie cuyo veneno puede resultar mortal para las personas.
El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles en un domicilio ubicado sobre calle República China al 745, en el sector de Patagonia Village. El propietario advirtió la presencia del reptil en el área de la pileta y dio aviso inmediato a las autoridades.
/Inicio Código Embebido/
Conflicto familiar. Escándalo con Facundo Arana y María Susini: "Su hija de 18 años sale con su profesor de 40"
El actor quedó aislado y sin ingreso al country de Pilar tras el quiebre familiar por el vínculo de la joven con su instructor de equitación y los rumores de un romance paralelo de él.
/Fin Código Embebido/
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el animal se había ocultado dentro de la casilla del filtro de la piscina. Debido al peligro que implica manipular este tipo de ofidios, el personal especializado desplegó maniobras de contención para extraerlo de manera segura, sin que se registraran personas heridas.
Los agentes identificaron al ejemplar como una yarará chica, considerada una serpiente de importancia médica por la potencia de su toxina. Tras completar el rescate, el reptil fue trasladado y entregado al Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en barrio Valle Escondido?
Apareció una serpiente venenosa, específicamente una yarará chica, que obligó a intervenir a la Patrulla Ambiental.
¿Quién dio aviso a las autoridades?
El propietario de la vivienda, al notar la presencia del reptil en su patio, dio aviso inmediato.
¿Cuándo sucedió el incidente?
El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles.
¿Dónde se encontró la serpiente?
La serpiente fue hallada en el área de la pileta de un domicilio en calle República China al 745, en Patagonia Village.
¿Cómo se manejó la situación?
El personal especializado desplegó maniobras de contención para extraer la serpiente de manera segura, sin que se registraran heridos.
¿Por qué es importante la yarará chica?
Es considerada una serpiente de importancia médica debido a la potencia de su toxina.