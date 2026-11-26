FOTO: La yarará tiene suficiente veneno como para matar a un humano.

Una serpiente venenosa apareció en el patio de una vivienda de barrio Valle Escondido, en la ciudad de Córdoba, y obligó a intervenir a la Patrulla Ambiental. Se trataba de una yarará chica, una especie cuyo veneno puede resultar mortal para las personas.

El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles en un domicilio ubicado sobre calle República China al 745, en el sector de Patagonia Village. El propietario advirtió la presencia del reptil en el área de la pileta y dio aviso inmediato a las autoridades.

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Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el animal se había ocultado dentro de la casilla del filtro de la piscina. Debido al peligro que implica manipular este tipo de ofidios, el personal especializado desplegó maniobras de contención para extraerlo de manera segura, sin que se registraran personas heridas.

Los agentes identificaron al ejemplar como una yarará chica, considerada una serpiente de importancia médica por la potencia de su toxina. Tras completar el rescate, el reptil fue trasladado y entregado al Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba.