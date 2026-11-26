Piñón Fijo homenajea al rock y alerta por las apuestas online
El artista cordobés contó cómo nació su faceta rockera, adelantó shows en Córdoba y Buenos Aires y pidió que avance la legislación para frenar el juego entre los jóvenes.
26/11/2026 | 14:13Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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Piñón Fijo presentó su nuevo giro musical hacia el rock nacional y reclamó mayor celeridad legislativa para abordar el problema de las apuestas entre chicos y adolescentes, tema que definió como “medio dormido” en el ámbito de los representantes.
A los 61 años y con 37 de trayectoria con el personaje, el artista explicó que su acercamiento al rock surgió como una inquietud personal y un gusto que fue tomando forma de manera espontánea, desde pruebas en su motorhome hasta presentaciones improvisadas donde cantó temas como El fantasma de Canterville. Aclaró que, pese a la impronta rockera, las propuestas son aptas para toda la familia e incluyen clásicos de su repertorio como La ventanita, Las alitas y El chuchuá.
Al referirse al impacto de las apuestas en los jóvenes, advirtió sobre las consecuencias que suelen pasar inadvertidas hasta que estallan dentro del hogar, como faltantes de dinero o cambios bruscos de conducta en los adolescentes. En ese marco, sostuvo que los responsables de legislar deben cumplir con su tarea y que la sociedad debe exigirles respuestas sobre un tema que consideró urgente.
Durante la charla, Piñón también repasó anécdotas de su vida cotidiana y de sus viajes en motorhome —con paradas planificadas y pausas para crear música en el camino—, recordó la emoción de volver a la calesita del Parque Sarmiento junto a su nieto y contó que trabaja en una canción titulada El hombre invisible, inspirada en el contraste entre el afecto que recibe maquillado y el anonimato cuando camina sin caracterizar.
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Lectura rápida
¿Quién presentó un nuevo giro musical?
Piñón Fijo presentó su nuevo giro musical hacia el rock nacional.
¿Qué tema reclamó abordar?
Reclamó mayor celeridad legislativa para abordar el problema de las apuestas entre chicos y adolescentes.
¿Cuántos años tiene Piñón Fijo?
61 años y 37 de trayectoria con el personaje.
¿Qué consecuencias advirtió sobre las apuestas?
Advirtió sobre faltantes de dinero y cambios bruscos de conducta en los adolescentes.
¿En qué está trabajando actualmente?
Está trabajando en una canción titulada El hombre invisible, inspirada en el contraste entre el afecto y el anonimato.