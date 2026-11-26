Piñón Fijo presentó su nuevo giro musical hacia el rock nacional y reclamó mayor celeridad legislativa para abordar el problema de las apuestas entre chicos y adolescentes, tema que definió como “medio dormido” en el ámbito de los representantes.

A los 61 años y con 37 de trayectoria con el personaje, el artista explicó que su acercamiento al rock surgió como una inquietud personal y un gusto que fue tomando forma de manera espontánea, desde pruebas en su motorhome hasta presentaciones improvisadas donde cantó temas como El fantasma de Canterville. Aclaró que, pese a la impronta rockera, las propuestas son aptas para toda la familia e incluyen clásicos de su repertorio como La ventanita, Las alitas y El chuchuá.

Al referirse al impacto de las apuestas en los jóvenes, advirtió sobre las consecuencias que suelen pasar inadvertidas hasta que estallan dentro del hogar, como faltantes de dinero o cambios bruscos de conducta en los adolescentes. En ese marco, sostuvo que los responsables de legislar deben cumplir con su tarea y que la sociedad debe exigirles respuestas sobre un tema que consideró urgente.

Durante la charla, Piñón también repasó anécdotas de su vida cotidiana y de sus viajes en motorhome —con paradas planificadas y pausas para crear música en el camino—, recordó la emoción de volver a la calesita del Parque Sarmiento junto a su nieto y contó que trabaja en una canción titulada El hombre invisible, inspirada en el contraste entre el afecto que recibe maquillado y el anonimato cuando camina sin caracterizar.

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