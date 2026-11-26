FOTO: Gastón Gaudio fue amenazado de muerte en la previa a las elecciones de Independiente.

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) – El candidato a la presidencia de Independiente, Gastón Gaudio, abordó las amenazas de muerte que ha recibido, tanto hacia él como hacia su familia, señalando que se ha "pasado un límite".

El extenista destacó que enfrenta una situación que "no es linda" y, aunque era consciente de los riesgos al involucrarse en la política, enfatizó que "en una campaña no vale todo".

Las elecciones en Independiente están programadas para el 13 de diciembre de este año, donde competirá contra otros cuatro candidatos: Luciano Nakis, Enrique Sacco, Daniel González y Adrián Simón.

Una de las amenazas se hizo visible mediante una bandera que decía: "Gaudio. Vamos a matar a vos y a tus hijos", la cual fue exhibida en Avellaneda, a poco menos de un mes de las elecciones.

El campeón de Roland Garros de 2004 expresó su tristeza en redes sociales, comentando cómo el "viejo Independiente" sigue enfrentando situaciones difíciles. Reiteró que quienes colgaron la bandera han "cruzado un límite".

A pesar de lo ocurrido, Gaudio compartió que vive un día complicado, pero se siente aliviado porque "falta poco" para finalizar la campaña, reafirmando su compromiso: "Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos".

"Yo sabía dónde me estaba metiendo, sabía que esto podía pasar", continuó el referente de Gente de Independiente, quien también indicó que la situación actual es "no es linda" y que se ha cruzado un límite.

Por último, Gastón Gaudio se refirió a su familia, mencionando que debe "explicar lo que está pasando" a su esposa e hijos, quienes no están cómodos con la situación de vivir bajo amenaza, ya que esto les causa gran malestar.

Agencia NA