FOTO: Detienen a 18 personas por distribución de material de abuso sexual infantil en Buenos Aires

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- Un total de 18 personas fueron imputadas por los delitos de 'facilitación y tenencia con fines de distribución de material con contenido de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes', en el marco de una operación internacional denominada "Aliados por la Infancia" en entornos digitales.

Se registraron 125 objetivos en 16 países, resultando en 48 detenidos y once víctimas rescatadas.

En Argentina, se capturaron 35 sospechosos, de los cuales 18 fueron detenidos en la Ciudad de Buenos Aires, todos imputados por la fiscal Daniela Dupuy, aunque dos de ellos optaron por un juicio abreviado al aceptar su responsabilidad.

Uno de los imputados, de 56 años, contaba con una condena anterior de 2025 por el abuso sexual de su hijastra de ocho años.

Durante el allanamiento, se descubrió que vivía con su hija de 15 años, quien fue rescatada. Ante esta situación, la fiscal Dupuy ordenó la intervención inmediata de la Oficina de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes (ONNAVI) del MPF CABA y del Consejo de NNyA de la Ciudad para resguardar su integridad.

Los operativos fueron realizados de manera simultánea por los países participantes, con el objetivo de proteger a niños, niñas y adolescentes y fortalecer la persecución penal de quienes utilizan entornos digitales para cometer delitos de explotación sexual infantil.

"Aliados por la Infancia" es una iniciativa internacional que promueve la cooperación y coordinación entre organismos de investigación y Justicia de diferentes países, con el fin de mejorar la detección, investigación y persecución de delitos relacionados con la tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual infantil.

Además, busca contribuir a la identificación de posibles agresores, la protección de las víctimas y la obtención de evidencia digital para procesos penales. A lo largo de sus distintas fases, la operación ha desarrollado un mecanismo de trabajo basado en el intercambio de información entre las jurisdicciones participantes.

Generalmente, se utilizan herramientas para detectar usuarios vinculados con la distribución de material de abuso sexual infantil en redes P2P, como ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child Online Protection System) y CPS (Child Protection System). También se emplea información proveniente de reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Cada país participante selecciona los objetivos que considera pertinentes, desarrolla investigaciones y adopta medidas judiciales y operativas necesarias, manteniendo autonomía respecto de sus investigaciones mientras comparten el objetivo de coordinar sus acciones para ejecutarlas el mismo día.

Los procedimientos

En esta ocasión, se llevaron a cabo procedimientos en Bolivia, Panamá (dos detenidos), Uruguay (2), Paraguay, México (1), Costa Rica (1), España (4), Honduras, Guatemala, Perú (1), Ecuador, República Dominicana (1), Puerto Rico (1), Colombia y Chile.

En estos operativos en el exterior se encontraron a las once víctimas.

En el ámbito nacional, se realizaron 20 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires con 18 detenidos, siete en Santa Cruz con seis detenidos, cuatro en Santa Fe con dos detenidos, y cuatro en Misiones con tres detenidos.

También se llevaron a cabo tres procedimientos en Jujuy y otros tres en Córdoba (dos detenidos); dos en la provincia de Buenos Aires, así como en Corrientes, en Salta (1) y en Mendoza (1); y uno en Chaco (1), en Entre Ríos, en Formosa, en La Rioja, en Neuquén y en Santiago del Estero (1).

Agencia NA