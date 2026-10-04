Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 4 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de few clouds, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 17°, y la humedad se encuentra en un 30%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el sur-suroeste, y la presión atmosférica es de 1010 hPa.

El clima hoy domingo 4 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad del 30% y visibilidad de 10000 metros. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con un clima similar. El lunes 5 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 21°, con probabilidad de light rain. El martes 6 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 22°, también con light rain. Para el miércoles 7 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, continuando con light rain. El jueves 8 de octubre, la temperatura mínima descenderá a 10° y la máxima será de 12°, con light rain nuevamente. Finalmente, el viernes 9 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 14°, con light rain en el pronóstico.