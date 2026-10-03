Turismo Carretera: Faín con el Torino fue el más veloz y logró su primera pole en San Nicolás

Ignacio Faín, a bordo del Torino del Trotta Racing brilló en su cuarto clasificatorio y se quedó con la pole position de la 12ª Fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera que se disputa en el Autódromo San Nicolás Ciudad -4.000 mts.-, en la Provincia de Buenos Aires. Detrás suyo, se ordenaron Otto Fritzler -Mercedes- y Julián Santero -BMW-, para ser los tres que encabecen las series clasificatorias del domingo.

La clasificación comenzó a las 16:00 en punto y tendría de inmediato a uno de sus protagonistas centrales. Porque Diego Azar salía con su Mercedes Benz en la el primer cuarto y no tardó nada en colocar 1.26.456s, un registro que -teniendo en cuenta- parecía muy competitivo, en el contexto de una pista que venía evolucionando mucho, luego de secarse recién pasado el mediodía. El cordobés Marco Dianda +0.417s también lo hacía bien para ser provisional 2°, mientras el 'Marciano' Marcos Quijada +0.688s quedaba 3°.

La vuelta de Faín y su Torino en el penúltimo cuarto que salió a pista, fue imbatible

El 4° Cuarto, siguió en el orden de aparición de la fecha, con Ricardo Risatti -Ford- como el más rápido, 3° en la general a casi 0.6s del líder de Del Viso. Rodrigo Lugón 7° y Nicolás Moscardini 8° fueron los otros dos mejores de este segmento, que dejaba a Azar en el 'damero' manteniendo la pole provisoria.

Siguió el 1° Cuarto, con los 13 pilotos de la 'Copa', en el que -desde el principio de los 8' minutos de tanda- Fritzler saltó delante de su compañero de equipo por 0.1s y comenzaba a soñar con otra pole. Matías Rossi -Toyota-, Facundo Chapur -Torino- y Mariano Werner -Ford- (aún cargando los 35 kgs por sus dos victorias) se mostraban veloces, pero no consiguieron amenazar al primero. Sin embargo, restaba el hombre que había dominado el entrenamiento. Y los primeros parciales del Torino verde de Faín demostraban que tenía lo necesario. Lo confirmó cuando dejó el curvón y aceleró hacia la recta previa a la variante final, donde frenó con seguridad y transitó con gran tracción para cerrar el reloj con 1.26.047s, una vuelta 0.470s más lenta que la de su gran entrenamiento, pero que dejó detrás en el parcia a Fritzler +0.216s, Rossi +0.454s, Chapur +0.528s, Werner +0.609, Ledesma +0.622s y A. Canapino +0.745s.

Turismo Carretera, San Nicolás, Clasificación

Faltaba uno solo de los segmentos, pero con dos posibles candidatos. El primero, Santero y su BMW, estuvo bastante cerca y se metió 3° a 0.232s; el segundo, Josito Di Palma, hizo muy bien la primera parte de la pista, pero luego se diluyó.

Así, la clasificación dejó con su primera pole position de Turismo Carretera a 'Nacho' Faín, seguido por Fritzler +0.216s, Santero +0.232s, Azar, Rossi y Chapur, como los seis mejores. El cordobés Dianda, finalmente, se ubicó 11° y tendrá un lugar en la segunda fila de su serie.

Hablando de series, Faín y Azar encabezarán la 1ª Serie, Fritzler y Rossi la 2ª Serie, mientras Santero y Chapur lo harán en la 3ª, a las 10:55, 11:20 y 11:45 horas. La final de 25 comenzará a la hora 14:00.

Así, se largan las series del TC en San Nicolás:

Cadena 3 Motor, con Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa desde San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Fotografías de Prensa ACTC.