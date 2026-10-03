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La Boutique explota: miles de hinchas de Talleres apoyan al equipo en la previa del clásico

El pueblo albiazul desborda la marea matadora en la previa del clásico contra Belgrano. La fiesta en el estadio Francisco Cabasés se vive a puro color y aliento.

03/10/2026 | 19:33Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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La Boutique explota: miles de hinchas de Talleres apoyan al equipo en la previa del clásico.

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La Boutique de Barrio Jardín es una verdadera caldera albiazul este sábado. A horas de disputar un nuevo clásico cordobés frente a Belgrano este domingo, una multitud de hinchas y familias de Talleres se dio cita en la histórica cancha para brindar un apoyo masivo e eufórico al equipo.

El estadio Francisco Cabasés vibra con banderas, cantos y un color inigualable que colma cada rincón de las tribunas. La marea de simpatizantes copó las inmediaciones y los accesos a la cancha desde temprano, transformando el barrio en una fiesta absoluta a puro sentimiento matador.

El "Banderazo Albiazul" se convirtió en el punto de encuentro definitivo para que la comunidad albiazul haga sentir su presencia y transmita toda la energía al plantel profesional. Los fanáticos calientan los motores en un marco inolvidable de comunión entre la tribuna y los futbolistas en la antesala de uno de los partidos más importantes del año.

Con cantos que hacen retumbar a todo Barrio Jardín, el evento se desarrolla en medio de un clima festivo y pasional. Los simpatizantes albiazules demuestran una vez más su fidelidad incondicional, dejando en claro que el respaldo de la gente estará presente para buscar la victoria en el gran duelo del domingo.

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Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo en Barrio Jardín? Un "Banderazo Albiazul" para apoyar a Talleres antes del clásico contra Belgrano.

¿Quiénes participan en este evento? Hinchas y familias de Talleres se reúnen para mostrar su apoyo al equipo.

¿Cuándo se realiza el evento? El evento tiene lugar el sábado, antes del partido del domingo.

¿Dónde se lleva a cabo el evento? En el estadio Francisco Cabasés, en Barrio Jardín.

¿Por qué es importante este evento para los hinchas? Es una forma de demostrar su fidelidad y apoyo al equipo en un partido crucial.

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