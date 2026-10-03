Las elecciones en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro compiten por la presidencia este domingo

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) -- Brasil llevará a cabo este domingo elecciones generales, donde más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para votar por su próximo presidente, así como por gobernadores, senadores y diputados.

La jornada electoral estará centrada en la contienda entre el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un nuevo mandato, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

La votación comenzará a las 8 y finalizará a las 17, hora de Brasilia, que es la misma que rige en Argentina. Todas las urnas deben cerrar simultáneamente de acuerdo con el horario oficial estipulado por la Justicia Electoral brasileña, aunque los votantes que se encuentren dentro de los centros de votación a la hora del cierre podrán completar su trámite.

Se prevé que a partir de las 17 inicie la difusión de los primeros resultados oficiales. El sistema de votación electrónico en Brasil permite que el escrutinio sea ágil, por lo que, al finalizar la elección, cada urna contabiliza los votos de su sección y genera un boletín con los resultados que luego se envía al Tribunal Superior Electoral (TSE) para su totalización.

Las últimas encuestas indican que la elección será reñida, con Lula obteniendo un 45% de los votos válidos y Flávio Bolsonaro un 42%, según Datafolha. Por su parte, CNT/MDA reportó un 47,8% para Lula y un 42,1% para Bolsonaro entre los votos válidos.

Dado este panorama, es probable que se requiera una segunda vuelta, ya que para ganar en la primera vuelta un candidato debe superar el 50% de los votos válidos. Si ninguno de los candidatos alcanza esa cifra, los dos más votados se enfrentarán nuevamente el 25 de octubre, en una jornada electoral que comenzará a las 8 y concluirá a las 17, hora de Brasilia.