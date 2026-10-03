En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Lanús

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Estudiantes

Santa Fe

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Juan Gil Navarro exige respeto al público por el uso de celulares en el teatro

El actor coprotagoniza "Misery" junto a Julia Calvo. Al finalizar el espectáculo se dirigió al público y pidió que apagaran los teléfonos durante la obra.

03/10/2026 | 13:59Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google

FOTO: "Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere": Juan Gil Navarro sobre los celulares tras una función.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- El actor Juan Gil Navarro expresó su descontento por el uso continuo de celulares por parte del público durante una función de la obra de teatro "Misery", que protagoniza junto a Julia Calvo. En este sentido, afirmó que "pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro".

La cartelera de Buenos Aires vive un momento de gran actividad con múltiples espectáculos, y uno de los destacados en la calle Corrientes es el famoso relato de Stephen King que Calvo y Gil Navarro interpretan magistralmente. Sin embargo, el último encuentro en el teatro Metropólitan tuvo un desenlace inesperado.

Al finalizar la función, ambos actores se dirigieron al público, y el actor comentó: "Muchas gracias por haber venido a ver teatro, ya sea esta obra o cualquier otra".

"Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto. Que es el tema de los celulares, una y otra vez", continuó Gil Navarro con evidente incomodidad.

"Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro. Mucho menos, faltarle el respeto a la gente que está prestando atención. Por favor, tengan a bien, no sólo apagar los celulares, sino, no sacar fotos y mucho menos con flash", concluyó.

Lectura rápida

¿Quién se quejó del uso de celulares?
Juan Gil Navarro expresó su descontento durante una función de teatro.

¿En qué obra actúa?
Protagoniza la obra "Misery" junto a Julia Calvo.

¿Qué pidió a la audiencia?
Pidió que apagaran los celulares y evitaran tomar fotos.

¿Dónde ocurrió el incidente?
En el teatro Metropólitan de Buenos Aires.

¿Cuál fue su mensaje principal?
Que pagar por una entrada no da derecho a molestar a otros espectadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf