Juan Gil Navarro exige respeto al público por el uso de celulares en el teatro

FOTO: "Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere": Juan Gil Navarro sobre los celulares tras una función.

Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- El actor Juan Gil Navarro expresó su descontento por el uso continuo de celulares por parte del público durante una función de la obra de teatro "Misery", que protagoniza junto a Julia Calvo. En este sentido, afirmó que "pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro".

La cartelera de Buenos Aires vive un momento de gran actividad con múltiples espectáculos, y uno de los destacados en la calle Corrientes es el famoso relato de Stephen King que Calvo y Gil Navarro interpretan magistralmente. Sin embargo, el último encuentro en el teatro Metropólitan tuvo un desenlace inesperado.

Al finalizar la función, ambos actores se dirigieron al público, y el actor comentó: "Muchas gracias por haber venido a ver teatro, ya sea esta obra o cualquier otra".

"Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto. Que es el tema de los celulares, una y otra vez", continuó Gil Navarro con evidente incomodidad.

"Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro. Mucho menos, faltarle el respeto a la gente que está prestando atención. Por favor, tengan a bien, no sólo apagar los celulares, sino, no sacar fotos y mucho menos con flash", concluyó.