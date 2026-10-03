Juan Gil Navarro exige respeto al público por el uso de celulares en el teatro
El actor coprotagoniza "Misery" junto a Julia Calvo. Al finalizar el espectáculo se dirigió al público y pidió que apagaran los teléfonos durante la obra.
FOTO: "Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere": Juan Gil Navarro sobre los celulares tras una función.
Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- El actor Juan Gil Navarro expresó su descontento por el uso continuo de celulares por parte del público durante una función de la obra de teatro "Misery", que protagoniza junto a Julia Calvo. En este sentido, afirmó que "pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro".
La cartelera de Buenos Aires vive un momento de gran actividad con múltiples espectáculos, y uno de los destacados en la calle Corrientes es el famoso relato de Stephen King que Calvo y Gil Navarro interpretan magistralmente. Sin embargo, el último encuentro en el teatro Metropólitan tuvo un desenlace inesperado.
Al finalizar la función, ambos actores se dirigieron al público, y el actor comentó: "Muchas gracias por haber venido a ver teatro, ya sea esta obra o cualquier otra".
"Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto. Que es el tema de los celulares, una y otra vez", continuó Gil Navarro con evidente incomodidad.
"Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro. Mucho menos, faltarle el respeto a la gente que está prestando atención. Por favor, tengan a bien, no sólo apagar los celulares, sino, no sacar fotos y mucho menos con flash", concluyó.
Lectura rápida
¿Quién se quejó del uso de celulares?
Juan Gil Navarro expresó su descontento durante una función de teatro.
¿En qué obra actúa?
Protagoniza la obra "Misery" junto a Julia Calvo.
¿Qué pidió a la audiencia?
Pidió que apagaran los celulares y evitaran tomar fotos.
¿Dónde ocurrió el incidente?
En el teatro Metropólitan de Buenos Aires.
¿Cuál fue su mensaje principal?
Que pagar por una entrada no da derecho a molestar a otros espectadores.
[Fuente: Noticias Argentinas]