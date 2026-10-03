En la previa de la despedida de Messi, la Selección argentina recibe a Burkina Faso

La Selección argentina se enfrentará este sábado con su par de Burkina Faso, en el que será el segundo de sus amistosos en la presente fecha FIFA.

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de Cadena 3. El árbitro designado fue el chileno José Cabero, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Wladimir Muñoz y Carlos Venegas.

La Selección argentina llega a este encuentro luego de la sólida goleada 4-0 sobre Bolivia del pasado miércoles, donde se destacó la actuación de jugadores que dan sus primeros pasos con la "Albiceleste", como es el caso de Nicolás Paz, Valentín Barco, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Román Vega, Franco Mastantuono y Leonel Flores, entre otros.

Los goles para los dirigidos por Lionel Scaloni en el que fue el primer partido después del Mundial 2026 los hicieron Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian "Cuti" Romero y José Manuel "Flaco" López, dos en cada tiempo.

Burkina Faso, por su parte, viene de disputar dos partidos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones, en los que igualó 1-1 con Benín para luego derrotar 1-0 a la República Centroafricana.

Para este partido, el Estadio Monumental solo podrá contar con el 50% del aforo debido a las sanciones que recibió la Selección argentina durante el Mundial 2026.

De todas maneras, para la despedida de Lionel Messi que será el martes 6 de octubre contra Benín, se espera una verdadera fiesta inolvidable con el 100% del aforo.