Turismo Carretera: La pista se secó para que aparezcan Faín y su Torino en la práctica final

FOTO: Sobre el final, con pista seca, Faín y el Torino fueron los más rápidos

El joven Ignacio Faín con el Torino del Trotta Racing dio el paso al frente para quedarse con el 2° Entrenamiento de la 12ª Fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera que se disputa en el Autódromo San Nicolás Ciudad -4.000 mts.-, en la Provincia de Buenos Aires. Con una pista que evolucionaba -minuto a minuto- luego de las lluvias de la mañana, lo escoltaron Mauricio Lambiris -Ford-, Otto Fritzler -Mercedes-, Luis José Di Palma -Toyota- y Jonatan Castellano -Dodge-.

Las tandas de 20' comenzaron justo al mediodía, cuando las nubes venía abriéndose después de las lluvias de la mañana y el viento SE empezaba, también, a ayudar a secar el asfalto.

Así, los tiempos que comenzaron muy altos con el Grupo B -el primero en salir a pista-, en el que Matías Canapino 1.37.051s era el más rápido, fueron bajando drásticamente y vuelta tras vuelta para que en el final del Grupo A, Faín 1.28.577s, termine bajando casi 9s lo hecho en la tanda previa.

Justo, antes que él, su compañero Facundo Chapur había colocado un registro apenas más lento, que lo dejaba segundo, pero no subió al marcador porque él mismo provocó una bandera roja, quedando a un costado con una falla eléctrica de su 'Toro' #79.

En esos 2' minutos finales, también fue espectacular el despiste de Christian Ledesma, cuyo Camaro pisó el piano externo a la salida de la Curva 2 y salió descontrolado por el pasto, sin consecuencias, pero anticipando el cierre del entrenamiento.

Turismo Carretera, San Nicolás, 2° Entrenamiento

Faín, Lambiris, Fritzler, Di Palma, Castellano, Mariano Werner -Ford-, Santiago Mangoni -Chevrolet-, Matías Rossi -Toyota-, Nicolás Bonelli -Ford- y Nicolás Trosset -Ford- fueron los del Top 10, de una tanda que hay que tomar con pinzas, por la evolución que algunos disfrutaron más y otros menos.

Los de la Copa que no entraron entre los diez, fueron: Hernán Palazzo P11 -Toyota-, Ledesma P12, Agustín Canapino -Chevrolet- P14, Juan P. Gianini -Ford- P17, José M. Urcera -Mercedes- P21, Chapur P26, Julián Santero -BMW- P27 y Diego Azar -Mercedes- P32.

A la hora 16, con un pronóstico climático que continúa mejorando, los 53 inscriptos de la fecha saldrán a clasificar para buscar sus posiciones en las grillas de las series del domingo.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa desde San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Fotografías de Prensa ACTC.