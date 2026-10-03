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Turismo Carretera: Josito vuelve a ser el más veloz ensayando en la lluvia de San Nicolás

Como ocurriera en la nieve de San Luis, Di Palma colocó su Toyota al frente del 1° Entrenamiento bajo la lluvia, para la 2ª de la Copa. Lo escoltaron Moscardini -Dodge- y Spataro -Ford-. Vuelven a pista a las 12 hs. VIDEO

03/10/2026 | 11:17Redacción Cadena 3

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La lluvia sigue siendo un buen escenario para Di Palma y su Toyota de TC

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Luis José Di Palma con el Toyota Camry del RUS Med se colocó al frente del 1° Entrenamiento para la 12ª Fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera que este fin de semana se presenta en el Autódromo San Nicolás Ciudad -4.000 mts.-, en la Provincia de Buenos Aires. Sus escoltas fueron Nicolás Moscardini -Dodge- y Emiliano Spataro -Ford-, mientras solo 20 de los 53 inscriptos optaron por salir a pista.

/Inicio Código Embebido/

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Moscardini, con una vuelta de 1.38.613s, había liderado con firmeza el Grupo B que actuó primero en el ensayo, cuando la pista estaba un poco más mojada, dejando detrás suyo al cordobés Ricardo Risatti -Ford- a 0.5s. Pero ya en la segunda parte de las tandas de 30' minutos, la del Grupo A, 'Josito' apareció con fuerza y puso el 1.38.590s que lo adelantó al platense por 23 milésimas de segundo y Emiliano Spataro se ordenó tercero a 0.174s con su Mustang azul.

Saliendo, igualmente, del grupo final, Nicolás Trosset -Ford-, Mauricio Lambiris -Ford-, Julián Santero -BMW-, Tobías Martínez -Chevrolet-, Juan De Benedictis -Ford- y Facundo Chapur -Torino- completaron el Top 10.

Turismo Carretera en San Nicolás, 1° Entrenamiento

Con el clima en mejoría y más de la mitad de los pilotos sin salir a pista -entre ellos Werner, Canapino, Castellano...-, no se espera que el primer entrenamiento sea representativo y es muy probable que todo se reacomode cuando los coches vuelvan al circuito a la hora 12, con mejores condiciones en el asfalto.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa desde San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Fotografías de Prensa ACTC y Prensa RUS Med Team/B.Bosco.

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