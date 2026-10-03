Comunidades originarias marchan por el agua desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy

Comunidades originarias de Jujuy realizan la 11ª Caminata por el Agua y la Vida, una movilización que comenzó en La Quiaca y que tiene previsto llegar a San Salvador de Jujuy el próximo 12 de octubre, fecha que los participantes consideran emblemática para reivindicar sus luchas y derechos.

Los integrantes de la caminata fueron encontrados este viernes cuando partían desde Volcán, a la vera de la Ruta Nacional 9. En diálogo con Cadena 3, el referente Gastón Cabana explicó los motivos que impulsan esta nueva edición.

“Es la décimo primera Caminata por el Agua que se lleva adelante en el marco de la defensa del elemento dador de vida, teniendo en cuenta que en estos tiempos está en peligro de muchas maneras nuestra supervivencia en el territorio”, señaló.

Cabana destacó que uno de los principales objetivos es generar conciencia sobre la problemática del agua antes de que la escasez se vuelva una situación cotidiana.

“Uno de los objetivos es la concientización. No tenemos que esperar a que uno abra la canilla y no haya agua para poner en agenda política este problema”, sostuvo.

La marcha recorre la Ruta 9 desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy y atraviesa distintas comunidades ubicadas a lo largo del camino. Según explicó el referente, el recorrido permite visibilizar las problemáticas territoriales particulares de cada localidad.

Alrededor de 40 comunidades participan de la iniciativa y tienen previsto confluir el 12 de octubre en la capital jujeña. “Estamos, somos precedentes a la Nación Argentina. Tenemos fundamento e historia. Aún estamos esperando la reparación”, afirmó Cabana.

En paralelo, en el salar de Cangrejillos avanza la construcción del Santuario del Agua, una obra del artista argentino Tomás Saraceno, residente en Alemania.

Según se informó, el proyecto presenta un avance cercano al 70% y todavía resta completar los espejos de agua y un parador con servicios destinados a los turistas.

La administración y el cuidado del espacio estarán a cargo de los habitantes de la zona, con la expectativa de que el Santuario del Agua se convierta en un nuevo atractivo turístico de la región.

La obra está compuesta por dos grandes esferas, de las cuales la mayor alcanza los 15 metros de diámetro.

Informe de Elisa Zamora.