La selección argentina se prepara para enfrentar a Burkina Faso en su segunda prueba de la FIFA

Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- La Selección argentina se medirá esta noche a las 21 con su par de Burkina Faso, en un partido que marca la segunda prueba del equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta fecha FIFA. El entrenador solo mantiene dos incógnitas en su formación titular.

Emiliano "Dibu" Martínez será el encargado de proteger el arco argentino, quien tuvo un desempeño tranquilo en el encuentro anterior ante Bolivia, donde el equipo se impuso 4-0 con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

En la defensa, la zaga central estará conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que el lateral derecho será ocupado por Agustín Giay. La primera duda reside en el lateral izquierdo, donde Román Vega y Facundo Medina pelean por un lugar en el once inicial.

En la mitad de la cancha, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister se encargarán de la contención, mientras que Nico Paz estará unos metros más adelante, tras su destacada actuación en el partido contra Bolivia.

La segunda duda se presenta en la mitad del campo, donde Gianluca Prestianni y Matías Soulé son los candidatos a completar el sector.

En el ataque, Lautaro Martínez y Julián Álvarez repetirán como la dupla ofensiva de la Albiceleste, en un contexto donde su rendimiento será clave tras la salida de Lionel Messi.

Así formará la Selección argentina contra Burkina Faso: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.