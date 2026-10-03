Condenaron a enfermero de PAMI por venta de fentanilo y bromuro de vecuronio en redes sociales

FOTO: Condenan a enfermero de PAMI por venta de fentanilo y bromuro de vecuronio en redes sociales

Un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario ha recibido una condena de cuatro años y seis meses de prisión por su implicación en la comercialización de fentanilo y bromuro de vecuronio, un medicamento utilizado en anestesia que causa parálisis neuromuscular. Este profesional sustraía dichas sustancias de su lugar de trabajo y las ofrecía a través de plataformas digitales.

Según información de Fiscales.gob, el condenado, Luis Emmanuel Benavidez, fue sentenciado en el marco de un acuerdo pleno por múltiples delitos, entre ellos comercio de estupefacientes y venta de sustancias medicinales peligrosas, así como hurto y tenencia ilegítima de un arma de fuego. Además, se le impuso una inhabilitación de cuatro años y seis meses para ejercer su profesión.

El acuerdo fue validado el 4 de septiembre por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros, después de que Benavidez admitiera su responsabilidad en los hechos y aceptara la pena propuesta por la fiscalía.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por el padre de un hombre de 37 años que falleció el 9 de agosto de 2023, luego de consumir diversas sustancias. El denunciante identificó a Benavidez como la persona que le había suministrado fentanilo y bromuro de vecuronio, ambos destinados al uso intrahospitalario.

La denuncia, presentada en julio de 2025 ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación, dirigió la investigación hacia la conexión entre la víctima y el enfermero, facilitada por el análisis del celular del fallecido y conversaciones registradas.

En los mensajes de WhatsApp, el enfermero mencionó haber conseguido bromuro de vecuronio y advirtió que era "dos veces más fuerte" que el fentanilo. También ofreció ampollas de fentanilo y solicitó que la transacción se realizara rápidamente debido a otro comprador interesado.

El 9 de agosto de 2023, antes de la muerte del hombre, Benavidez envió un audio de 17 segundos con instrucciones sobre cómo administrar las ampollas, advirtiendo sobre el riesgo de sobredosis. Posteriormente, el hombre fue hallado sin vida en su departamento, donde se encontraron una jeringa y un frasco de bromuro de vecuronio.

La investigación reveló que Benavidez había trabajado en el Policlínico PAMI II desde 2014 y, desde 2016, estaba asignado al área de Central de Materiales y Esterilización, que depende del sector de Farmacia. Según el PAMI, sus funciones no incluían la custodia de fármacos ni estupefacientes.

El 30 de septiembre de 2025, Gendarmería Nacional realizó un allanamiento en el domicilio del enfermero en Rosario y en la casa de sus padres en Concepción del Uruguay. En la primera, se encontraron cuatro ampollas de fentanilo, cuatro cajas de bromuro de vecuronio, 98 jeringas hipodérmicas y diversas cajas de medicamentos.

También se hallaron ampollas de adrenalina y otras sustancias medicinales, así como una bolsa con material vegetal similar a cannabis.

En la vivienda de los padres del acusado, se confiscó una pistola Bersa calibre .22, un cargador y 51 municiones. El Registro Nacional de Armas confirmó que Benavidez no estaba registrado como legítimo usuario de armas.

La autopsia del fallecido indicó que no se podía descartar una relación de su muerte con causas toxicológicas, aunque la causa del fallecimiento fue catalogada como indeterminada. La investigación provincial fue archivada tras determinar que el laboratorio no contaba con las técnicas necesarias para detectar bromuro de vecuronio en sangre.

El acuerdo de la fiscalía acreditó que Benavidez comercializó fentanilo y bromuro de vecuronio, además de sustraer medicamentos del Policlínico PAMI II. Se consideró como agravantes la cantidad y variedad de sustancias encontradas, el desvío de medicamentos desde su trabajo y el aprovechamiento de su condición de enfermero, aunque se tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales como atenuante.