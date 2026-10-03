Ejercicio militar en el río Paraná: "Hay tanques, helicópteros y misiles antiaéreos"

La actividad del Ejército Argentino se desarrolla este sábado en la Costanera Norte de Rosario, en el marco del Ejercicio Biguá, con un importante despliegue de efectivos, embarcaciones, vehículos y distintos sistemas militares sobre el río Paraná. El operativo, que también continuará durante el domingo, comenzó con un corrimiento de 30 minutos debido a las condiciones climáticas.

El coronel Gustavo Garrido explicó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario que la demostración se inició a las 11.30 y que las lluvias no modificaron sustancialmente la planificación. “Ya estamos todos listos para lanzar”, señaló, y agregó que el retraso fue dispuesto para mejorar las condiciones de la infraestructura destinada a recibir al público.

Durante el ejercicio se pueden observar medios anfibios y terrestres, piezas de artillería, sistemas antiaéreos y tanques, además de drones y helicópteros. Según detalló Garrido, todos estos recursos participan de manera coordinada en una operación denominada “franqueo”, que consiste en superar un obstáculo, en este caso el río Paraná, para trasladar tropas y medios hacia una zona de playa.

FOTO: Ejercicio Biguá en Rosario

El militar destacó que Rosario presenta condiciones particularmente aptas para este tipo de entrenamiento. “El escenario de la ciudad de Rosario para este tipo de actividad es eminentemente anfibio”, sostuvo, y mencionó las características de las playas, barrancas y vegetación de la zona. Explicó que el objetivo es concentrar y trasladar una cantidad importante de medios por vía acuática para llevarlos a tierra firme en un tiempo relativamente corto.

Garrido aclaró además que el operativo no está relacionado con eventuales tareas de asistencia ante fenómenos climáticos. “Esto tiene que ver específicamente con una cuestión de educación operacional, alistamiento de medios, relacionada con las misiones que nos cabe cumplir en el marco de la estructura de la defensa”, afirmó. En ese sentido, diferenció este tipo de adiestramiento de las tareas de protección civil y ayuda humanitaria.

Sobre el atractivo que genera el despliegue, el coronel consideró que no es habitual para la ciudadanía observar de cerca los recursos con los que cuenta la fuerza. Adelantó que habrá desplazamientos de grandes medios flotantes, buzos, helicópteros, infantería desde embarcaciones, aeronaves artilladas y sistemas de misiles antiaéreos. “Va a haber toda una serie de procedimientos que creo que le va a resultar sumamente interesante a toda la ciudadanía”, expresó.

La demostración puede observarse desde la zona de la playa ubicada entre el Acuario Río Paraná y el camping próximo al Parque Alem. Garrido también explicó que el Ejército mantiene abiertos distintos canales de ingreso a la fuerza para oficiales, suboficiales y soldados voluntarios. “Cualquier ciudadano con esa información puede ingresar a la página de esos institutos y automáticamente ahí le dan todos los requisitos”, indicó, y señaló que los procesos de admisión incluyen evaluaciones médicas, físicas y psicológicas.

Entrevista de Jonatan Raimundo.