Avanza un cambio en la evaluación de los medicamentos que deberán cubrir las obras sociales

El Gobierno nacional avanza en la puesta en funcionamiento de una agencia que evaluará qué medicamentos de alto costo deberán financiar las obras sociales, las prepagas y el sistema público de salud. La iniciativa podría modificar los criterios de cobertura de tratamientos para enfermedades oncológicas, poco frecuentes y autoinmunes, aunque todavía no tiene una fecha definida de implementación.

Se trata de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), cuya creación fue anunciada el 27 de marzo de 2025. Según la presentación oficial, el organismo funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud y evaluará la seguridad, la eficacia y los beneficios de medicamentos, tratamientos y otras tecnologías sanitarias, junto con su relación entre costo y beneficio.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, explicó a Cadena 3 que se busca retomar un proyecto postergado ante el peso creciente de estos tratamientos en los presupuestos del sistema sanitario. "Lo que se está haciendo es continuar con un proyecto que viene postergado y el sistema lo está necesitando", afirmó.

Según Daniele, el objetivo es que las decisiones sobre la cobertura de medicamentos de alto costo se apoyen en evaluaciones científicas. El dirigente describió el esquema actual como "un sistema altamente judicializado", en el que numerosos tratamientos deben ser cubiertos por orden de la Justicia.

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En ese contexto, sostuvo que algunas decisiones judiciales obligan a financiar terapias sin suficiente respaldo científico sobre sus beneficios. También consideró que el Ministerio de Salud perdió capacidad para conducir las definiciones del Programa Médico Obligatorio (PMO).

La evaluación propuesta buscaría establecer qué resultados ofrece un tratamiento y cómo se relacionan esos beneficios con su costo. "La idea es que esa agencia sea la que decida si el costo-beneficio amerita que el medicamento sea entregado a los pacientes", explicó.

Daniele consideró que la medida podría aliviar las cuentas de las obras sociales, las prepagas y la salud pública, que afrontan tratamientos de precios muy elevados. Esa expectativa, aclaró, está vinculada a evitar gastos cuyos beneficios no guarden relación con su costo.

Respecto del impacto en las farmacias, precisó que la iniciativa apunta a un segmento de medicamentos que casi no se comercializa por esos establecimientos.

Consultado sobre cuándo comenzaría a funcionar la agencia, respondió: "No hay precisiones". Por ahora, el avance anunciado no permite establecer desde qué momento se aplicarían los nuevos criterios de evaluación.

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Informe de Fernando Barrionuevo.