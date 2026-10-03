Así es el vino mendocino que se usará en la misa del papa León XIV en Córdoba
La bodega Don Bosco lo elabora con la participación de estudiantes. María Laura Peregrinelli explicó en Cadena 3 sus características y el vínculo de esta producción con una tradición iniciada en 1901.
03/10/2026 | 08:26Redacción Cadena 3
FOTO: Dulce y mendocino: el vino que tomará León XIV en su misa en Córdoba.
FOTO: León XIV visitará la Argentina en noviembre.
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Buen día, Argentina
El vino Don Bosco Licoroso Especial, elaborado en Rodeo del Medio, Mendoza, será utilizado en la misa que presidirá el papa León XIV en Córdoba durante su visita a la Argentina.
María Laura Peregrinelli, responsable de comunicación de la Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación de la Universidad Católica de Cuyo, explicó a Cadena 3 las características de la bebida y el significado de esta elección para la comunidad salesiana.
“Es un honor, es una alegría. Estamos felices porque representa mucho para nosotros”, expresó.
Peregrinelli describió el producto como un vino licoroso, dulce y de color naranja brillante, preparado especialmente para la celebración religiosa. “Es un vino dulce, muy agradable”, señaló.
Según explicó, estas características responden a la finalidad con la que comenzó a elaborarse: se buscaba un vino de sabor menos intenso que otros, como el malbec o el cabernet, y de un color que no manchara los elementos utilizados en la misa.
La comunicadora destacó que en su producción participan alumnos de los niveles secundario, terciario y universitario, junto con el personal de la bodega Don Bosco. También subrayó el cuidado de las uvas y de la elaboración por el significado que tiene el vino en la Eucaristía.
“Fue un vino pensado con estas características y esta finalidad, y elaborado con mucha humildad, genuinamente, con mucho cuidado”, afirmó.
La elección coincide con los festejos por los 125 años de la tradición educativa y vitivinícola salesiana en Rodeo del Medio. Peregrinelli recordó que en 1901 los primeros alumnos y salesianos elaboraron el vino de misa con el que comenzó esa historia, vinculada a Don Bosco y a María Auxiliadora.
La trayectoria incluye a la Facultad Don Bosco, que fue la primera de Latinoamérica en otorgar el título de licenciado en Enología e Industria Frutihortícola.
“Esto es historia, es fe, es trayectoria, es cultura, es patrimonio”, resumió Peregrinelli, quien también invitó a conocer el santuario de María Auxiliadora de Rodeo del Medio.
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El Santo Padre llegará a las 9 y celebrará la misa central a las 10 en el predio de FAdeA. Por la tarde se reunirá con representantes de la Iglesia en la Catedral antes de regresar a Buenos Aires.
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Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué vino se utilizará en la misa? El vino Don Bosco Licoroso Especial será utilizado en la misa.
¿Quién presidirá la misa? La misa será presidida por el papa León XIV.
¿Cuándo se llevará a cabo la misa? La misa se llevará a cabo durante la visita del papa a la Argentina.
¿Dónde se elabora el vino? El vino se elabora en Rodeo del Medio, Mendoza.
¿Por qué se eligió este vino? Se eligió por su significado para la comunidad salesiana y por sus características adecuadas para la misa.