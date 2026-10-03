Liberan bajo fianza a británico-iraní acusado de planear ataque a base militar estadounidense

LONDRES (AP) — Un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní, detenido como sospechoso de planear un atentado terrorista tras un incidente de seguridad en una base aérea militar operada por Estados Unidos en Inglaterra, quedó en libertad bajo fianza, dijeron las autoridades el sábado.

El hombre, de 25 años, fue arrestado el jueves en Londres bajo sospecha de preparar actos terroristas cerca de la base aérea RAF Fairford, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses para atacar Irán. Es la sexta persona detenida y puesta en libertad bajo fianza durante la investigación.

Las autoridades británicas han vinculado el incidente con Teherán. Los otros cinco hombres no fueron identificados, pero la policía señaló que se trata de ciudadanos británicos de entre 20 y 30 años y de Londres.

Decenas de residentes fueron evacuados de sus viviendas cerca de la base la madrugada del domingo mientras policías armados y expertos militares en desactivación de bombas se desplegaban en la zona rural. Más tarde, la policía indicó que había encontrado cierta cantidad de un acelerante —gasolina— en tres furgonetas vinculadas a los cinco sospechosos, pero no explosivos.

El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo que el país ve "fuertes indicios" de que Irán tuvo algún papel en el incidente. No proporcionó detalles sobre lo que estaban planeando los sospechosos ni por qué Reino Unido cree en la implicación de Teherán.

Irán ha negado su participación. Previamente había declarado que consideraba cualquier base utilizada para atacar su territorio como un objetivo legítimo.

Durante décadas, bombardeos estadounidenses han empleado la base de Fairford, a 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Londres, en conflictos en Oriente Medio, incluyendo la guerra de este año con Irán.

Altos funcionarios estadounidenses criticaron la decisión de dejar en libertad bajo fianza a los cinco sospechosos, y el presidente, Donald Trump, declaró: "Yo no lo habría hecho". El secretario de Estado del país, Marco Rubio, afirmó que mucha gente estaba "perturbada" por la medida.

Los arrestos se produjeron en un momento de crecientes tensiones en torno a la amenaza de Estados hostiles, y los servicios de seguridad británicos dijeron que Rusia e Irán han utilizado a intermediarios para cometer delitos en Reino Unido. Según las autoridades británicas, el número de casos de seguridad nacional relacionados con actividades de Estados hostiles —incluida la República Islámica— aumentó un 50% en los seis meses hasta diciembre de 2025.

De acuerdo con funcionarios de Reino Unido, intermediarios vinculados a Irán han estado detrás de una serie de incendios provocados y otros ataques tanto en el país como en otras naciones, muchos de ellos dirigidos a la comunidad judía y destinados a sembrar miedo. Antes se advirtió que Teherán podría ampliar sus objetivos en territorio británico si los conflictos en Oriente Medio continuaban.