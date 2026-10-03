Venezuela libera al periodista Rory Branker, absuelto de cargos graves tras un año en prisión

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) - La justicia de Venezuela ha decidido absolver al periodista Rory Branker, quien enfrentaba serias acusaciones que incluían terrorismo, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir. Esta resolución, que le otorga libertad total tras casi un año de detención, fue comunicada oficialmente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), marcando un momento significativo en la situación de los periodistas en el país.

El fallo final fue emitido por el Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo el 2 de octubre. Según lo informado por la organización gremial a través de sus canales digitales, la decisión judicial anula todas las restricciones legales impuestas sobre el editor del portal de noticias La Patilla, poniendo fin a un proceso que afectó gravemente su vida personal y profesional.

Branker había estado encarcelado en un calabozo estatal durante un prolongado período, hasta que en febrero de este año se le concedieron medidas sustitutivas. La causa penal que enfrentaba generó preocupación internacional debido a la gravedad de los delitos que se le imputaban, los cuales son considerados entre los más severos en el marco legal venezolano.

Este desenlace se produce en un contexto inusual para el panorama de medios de comunicación en el país. La decisión del tribunal llega apenas 48 horas después de que se cerraran causas penales contra otros dos periodistas, Luis López y Gabriel González, quienes estaban siendo investigados por supuestos delitos de instigación a la violencia e incitación al odio, acusaciones que han sido cuestionadas por defensores de los derechos humanos.

El SNTP y diversas organizaciones internacionales han estado vigilando de cerca estos casos, denunciando que el uso de acusaciones relacionadas con el terrorismo tiene como objetivo criminalizar la labor de los comunicadores. A pesar de celebrar la restitución de derechos para Branker y sus colegas, el sindicato advierte que la libertad de expresión continúa siendo objeto de una presión institucional "constante".