FOTO: La peregrinación a Luján bajo la lluvia: más de dos millones de fieles se movilizan

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) -- Miles de fieles realizan la 52ª Peregrinación a Luján bajo la lluvia, con la Imagen Peregrina de la Virgen protegida con un cobertor plástico transparente, mientras se despliega un operativo de seguridad, salud, asistencia e hidratación a lo largo de los cerca de 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano, en Liniers, de la Basílica de la ciudad bonaerense.

La salida oficial de la Imagen Peregrina se realizó cerca de las 10.00 desde el Santuario de San Cayetano, aunque numerosos fieles comenzaron la caminata durante la madrugada pese a las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires, con pilotos, paraguas y ropa impermeable.

La misa central será este domingo a las 7.00 en la Basílica de Luján y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La peregrinación se realiza bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos" y se estima que más de dos millones de personas participarán durante el fin de semana.

El recorrido atraviesa los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez hasta llegar a Luján. La caminata se realiza de manera ininterrumpida desde 1975.

Las condiciones meteorológicas marcaron el comienzo de la jornada, con tormentas durante la madrugada y lluvias previstas hasta el mediodía, mientras que durante la tarde continuarían las precipitaciones y la mejora llegaría hacia la noche. Para Luján se estimó una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20.

El operativo de acompañamiento se extenderá durante las 36 horas de la peregrinación e incluye efectivos policiales de distintas áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero y drones de monitoreo, además de torres de iluminación, personal de Defensa Civil y controles de tránsito.

Además, habrá hospitales móviles, ambulancias, un shock room móvil, un helicóptero sanitario y refuerzo de las guardias de hospitales provinciales y municipales a través de la Región 7 de Salud.

El dispositivo contará además con cinco puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para asistir a niños, niñas y adolescentes.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) funcionará en la Universidad Nacional de Luján para coordinar en tiempo real las tareas de asistencia junto con los municipios y organismos provinciales y nacionales que participan del operativo. También habrá puestos de separación de residuos, grupos electrógenos y torres de iluminación a lo largo de la traza.

En cuanto a la hidratación, AySA dispondrá de doce camiones cisterna desde la mañana del sábado hasta la mañana del domingo, mientras que ABSA aportará otros cinco camiones cisterna y cuatro puntos de suministro con canillas públicas. Se recomienda a los peregrinos llevar una botella para recargar agua en los puestos y reducir el uso de envases descartables.

El Gobierno bonaerense dispuso además restricciones al tránsito vehicular sobre la traza de la peregrinación y móviles destinados a ordenar la circulación.

En paralelo, Trenes Argentinos implementó un esquema especial en el corredor diésel Moreno-Mercedes para facilitar el traslado de los peregrinos. Durante este sábado habrá 16 frecuencias adicionales desde Moreno hacia Luján y 14 en sentido contrario, mientras que el domingo se dispondrán 12 formaciones desde Moreno y otras 14 desde Luján.

El cronograma del sábado contempla servicios desde Moreno hacia Luján a las 4:30, 5:30, 7:00, 7:50, 9:36, 10:21, 12:13, 13:13, 14:43, 15:48, 17:31, 18:08, 19:59, 20:58, 22:46 y 23:43. Desde Luján hacia Moreno partirán a las 5:54, 6:54, 8:24, 9:14, 11:00, 11:45, 13:37, 14:37, 16:07, 17:12, 18:55, 19:32, 21:23 y 22:22.

Para el domingo, las formaciones desde Moreno hacia Luján saldrán a las 0:48, 1:39, 2:29, 3:55, 4:30, 5:30, 7:00, 8:01, 10:21, 12:13, 13:13 y 17:28, mientras que desde Luján hacia Moreno habrá servicios a las 0:10, 1:08, 2:12, 3:03, 3:59, 4:48, 5:20, 5:54, 8:24, 9:25, 11:45, 13:37, 16:07 y 18:52. Además, a las 2:30 del domingo partirá desde Moreno un servicio eléctrico especial hacia Liniers, con detención en todas las estaciones intermedias.

Durante las dos jornadas se estima la participación de unos 6.000 voluntarios para acompañar a los peregrinos a lo largo del trayecto, donde también estarán disponibles puestos sanitarios, espacios de asistencia y servicios destinados a facilitar el recorrido.

Agencia NA