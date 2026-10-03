Newell's busca otro triunfo ante Lanús para prolongar su buen momento

Newell’s recibe este sábado a Lanús por la fecha 11 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará desde las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa, con arbitraje de Darío Herrera, y el equipo rojinegro buscará prolongar su buen momento ante su gente.

La Lepra llega después de vencer 1-0 a Platense en Vicente López, resultado que significó su primera victoria como visitante en el semestre. Además, acumula seis partidos consecutivos sin perder y suma 16 puntos, ubicándose octavo en la Zona A.

Lanús también atraviesa un buen presente: viene de derrotar 2-1 a Estudiantes en La Fortaleza y acumula tres triunfos consecutivos. El Granate tiene 16 unidades y marcha séptimo, por lo que ambos equipos llegan al duelo con la posibilidad de escalar posiciones.

La principal novedad en Newell’s pasa por el regreso de Alejo Montero, quien está nuevamente a disposición de Frank Darío Kudelka y podría recuperar un lugar entre los titulares.

Darío Herrera será el árbitro principal y estará acompañado por José Castelli y Marcos Horticolou como asistentes, mientras que Franco Morón será el cuarto árbitro. Fernando Espinoza estará a cargo del VAR y Diego Verlotta será su asistente.

Estadio 3 transmite desde las 15 por Cadena 3 Rosario, con la previa y toda la cobertura del partido.