Un hombre murió tras ser atropellado durante un intento de robo en el conurbano bonaerense

FOTO: Inseguridad en aumento: un hombre atropella a ladrón

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Un hombre de 61 años atropelló a uno de los sospechosos que intentaban asaltarlo cuando aceleró su auto para escapar de un grupo armado en Lomas del Millón, en el conurbano bonaerense.

El sospechoso murió poco después de ser embestido. El conductor había intentado alejarse del lugar para evitar el robo.

En el marco de la investigación, las autoridades detuvieron a un joven de 27 años.

Informe de Mauricio Conti