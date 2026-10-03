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Un hombre murió tras ser atropellado durante un intento de robo en el conurbano bonaerense

El hombre, de 61 años, fue abordado por un grupo armado en Lomas del Millón. Un joven de 27 años fue detenido en el marco de la investigación.

03/10/2026 | 10:13Redacción Cadena 3

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  1.

    Audio. Un conductor atropelló y mató a un sospechoso al intentar escapar de un robo

    Panorama Federal

    Episodios

Un hombre de 61 años atropelló a uno de los sospechosos que intentaban asaltarlo cuando aceleró su auto para escapar de un grupo armado en Lomas del Millón, en el conurbano bonaerense.

El sospechoso murió poco después de ser embestido. El conductor había intentado alejarse del lugar para evitar el robo.

En el marco de la investigación, las autoridades detuvieron a un joven de 27 años.

Informe de Mauricio Conti

Lectura rápida

¿Quién fue sorprendido por un grupo armado? Un hombre de 61 años.

¿Dónde ocurrió el incidente? En Lomas del Millón, en el conurbano bonaerense.

¿Qué hizo el hombre para evitar el robo? Aceleró su auto y atropelló a uno de los sospechosos.

¿Qué ocurrió con el sospechoso atropellado? Murió poco después del incidente.

¿Qué acción tomaron las autoridades? Detuvieron a un joven de 27 años relacionado con la investigación.

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