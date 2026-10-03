Condenaron a dos policías por golpear a dos hermanos esposados en Tucumán

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Dos policías fueron condenados por golpear a dos hermanos que estaban detenidos y esposados en una dependencia policial de Tucumán.

El comisario Julio Camperi y el motorista Facundo Ruiz recibieron penas de dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación por vejaciones.

Durante el juicio se probó que los efectivos agredieron con golpes de puño y patadas a los jóvenes dentro de una habitación de requisa. Las víctimas estaban esposadas y no podían defenderse.

La Justicia también les prohibió acercarse a los hermanos y les ordenó realizar cursos de derechos humanos.

Informe de Rosalía Cazorla.