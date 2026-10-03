En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Condenaron a dos policías por golpear a dos hermanos esposados en Tucumán

Recibieron dos años de prisión condicional y cuatro de inhabilitación por vejaciones. También deberán realizar cursos de derechos humanos y tienen prohibido acercarse a las víctimas.

03/10/2026 | 10:34Redacción Cadena 3

Perspectiva Tucumán

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Policías condenados por golpear a detenidos

FOTO: Policías condenados por golpear a detenidos

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Condenaron a dos policías por golpear a dos hermanos esposados en Tucumán

    Panorama Federal

    Episodios

Dos policías fueron condenados por golpear a dos hermanos que estaban detenidos y esposados en una dependencia policial de Tucumán.

El comisario Julio Camperi y el motorista Facundo Ruiz recibieron penas de dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación por vejaciones.

Durante el juicio se probó que los efectivos agredieron con golpes de puño y patadas a los jóvenes dentro de una habitación de requisa. Las víctimas estaban esposadas y no podían defenderse.

La Justicia también les prohibió acercarse a los hermanos y les ordenó realizar cursos de derechos humanos.

Informe de Rosalía Cazorla.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con los policías? Dos policías fueron condenados por golpear a dos jóvenes detenidos y esposados.

¿Quiénes son los policías condenados? El comisario Julio Camperi y el motorista Facundo Ruiz.

¿Cuándo fueron condenados? Fueron condenados en un juicio reciente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde sucedió el hecho? En una dependencia policial de Tucumán.

¿Cómo fueron sancionados? Recibieron dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf