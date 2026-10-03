Condenaron a dos policías por golpear a dos hermanos esposados en Tucumán
Recibieron dos años de prisión condicional y cuatro de inhabilitación por vejaciones. También deberán realizar cursos de derechos humanos y tienen prohibido acercarse a las víctimas.
03/10/2026 | 10:34Redacción Cadena 3
FOTO: Policías condenados por golpear a detenidos
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Panorama Federal
Dos policías fueron condenados por golpear a dos hermanos que estaban detenidos y esposados en una dependencia policial de Tucumán.
El comisario Julio Camperi y el motorista Facundo Ruiz recibieron penas de dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación por vejaciones.
Durante el juicio se probó que los efectivos agredieron con golpes de puño y patadas a los jóvenes dentro de una habitación de requisa. Las víctimas estaban esposadas y no podían defenderse.
La Justicia también les prohibió acercarse a los hermanos y les ordenó realizar cursos de derechos humanos.
Informe de Rosalía Cazorla.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con los policías? Dos policías fueron condenados por golpear a dos jóvenes detenidos y esposados.
¿Quiénes son los policías condenados? El comisario Julio Camperi y el motorista Facundo Ruiz.
¿Cuándo fueron condenados? Fueron condenados en un juicio reciente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde sucedió el hecho? En una dependencia policial de Tucumán.
¿Cómo fueron sancionados? Recibieron dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación.