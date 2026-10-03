La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 3 de octubre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El sorteo número 41373 del juego La Previa se llevó a cabo el sábado 3 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 1548, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto que habla).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1548

2° 8879

3° 9213

4° 7972

5° 0297

6° 4216

7° 7384

8° 6888

9° 2085

10° 7947

11° 8322

12° 2466

13° 6498

14° 8938

15° 6902

16° 3548

17° 3124

18° 8134

19° 3489

20° 5152