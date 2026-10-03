La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 3 de octubre.
El sorteo número 41373 de La Previa se realizó el sábado 3 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 1548, que se interpreta como "A primera (Muerto que habla)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41373 del juego La Previa se llevó a cabo el sábado 3 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 1548, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto que habla).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1548
2° 8879
3° 9213
4° 7972
5° 0297
6° 4216
7° 7384
8° 6888
9° 2085
10° 7947
11° 8322
12° 2466
13° 6498
14° 8938
15° 6902
16° 3548
17° 3124
18° 8134
19° 3489
20° 5152
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41373 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 3 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1548.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Muerto que habla)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.