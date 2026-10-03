Colapinto se mostró esperanzado pese a que largará desde el fondo en Sepang: "Se puede remontar"
El piloto argentino se ubicó en el puesto quince durante la clasificación, pero comenzará en el vigésimo primer lugar por las sanciones de la FIA.
FOTO: Franco Colapinto.
El piloto argentino Franco Colapinto se mostró esperanzado pese a que largará desde el fondo en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 y aseguró que “se puede remontar”.
Colapinto terminó decimoquinto en la clasificación, pero comenzará en el vigésimo primer lugar debido a que arrastra dos sanciones. Una de ellas por el choque que generó en el Gran Premio de Azerbaiyán y otra por cambiar el motor de combustión interna.
Sin embargo, el argentino confesó que tiene la ilusión de poder remontar porque el Circuito Internacional de Sepang (el GP de Bahréin se corre en Malasia debido a la guerra en Medio Oriente) “es una pista en la que en general hay muchas frenadas y las rectas largas también ayudan a generar un sobrepaso”.
Continuó: “Hicimos un buen trabajo de cara a la carrera. Intentaremos ir para adelante y avanzar, que es el objetivo que tenemos”.
En este sentido, explicó: “Lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera de mañana. Tengo de todo para elegir… Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos y maximizar el rendimiento del auto”.
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El argentino retrocederá 15 puestos por el accidente de Bakú y el cambio de motor de su Alpine. Verstappen consiguió la pole para la carrera de este domingo.
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Por otra parte, destacó lo hecho en la práctica libre 3, donde finalizó noveno: “La FP3 fue muy buena. Ahí estuvimos bastante fuertes, aunque después en qualy el auto se sintió un poco peor”.
En lo que respecta a lo que será la pelea por el triunfo, la pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien será escoltado por el británico Lewis Hamilton (Ferrari). A su vez, en la segunda fila comenzarán el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
La carrera del GP de Bahréin está programada para este domingo a las 4 de la madrugada (hora de Argentina).
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El piloto argentino compartió sus sensaciones tras las prácticas libres y se enfocó en la carrera del domingo.
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Lectura rápida
¿Quién es el protagonista de la nota?
El protagonista es el piloto argentino Franco Colapinto.
¿Cuál es la situación actual de Colapinto?
Colapinto clasificó decimoquinto, pero comenzará desde el vigésimo primer lugar debido a sanciones.
¿Qué tipo de sanciones recibió?
Recibió sanciones por un choque en Azerbaiyán y por cambiar el motor de combustión interna.
¿Qué dice Colapinto sobre sus posibilidades?
Colapinto se muestra optimista y afirma que "se puede remontar" en la carrera.
¿Cuándo se llevará a cabo la carrera?
La carrera del GP de Bahréin está programada para el domingo a las 4 de la madrugada (hora de Argentina).
[Fuente: Noticias Argentinas]