Luiz Lula da Silva, a sus 80 años, busca un cuarto mandato presidencial inédito en Brasil

Buenos Aires, 3 octubre (NA) – A los 80 años y con casi cinco décadas en la política, Luiz Lula da Silva, fundador del Partido de los Trabajadores, aspira este domingo a un inédito cuarto mandato presidencial en un clima de polarización con su adversario de derecha, Flávio Bolsonaro, en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

De origen humilde, Lula comenzó su carrera como tornero mecánico, sufriendo un accidente laboral que le costó parte del dedo meñique de la mano izquierda. Durante la dictadura militar, fue clave en la organización de importantes huelgas que desafiaron al régimen y contribuyeron a su eventual caída. Se convirtió en el primer presidente obrero de Brasil.

A pesar de haber sido derrotado en las elecciones de 1989, 1994 y 1998, Lula finalmente logró la victoria en 2002, siendo reelecto cuatro años después. Su gobierno, que comenzó el 1 de enero de 2003, se caracterizó por una alta popularidad, alcanzando el 61% de apoyo, y un enfoque reformista que resultó en baja inflación, crecimiento del PIB y reducción del desempleo.

Entre sus logros, Lula impulsó el aumento de las exportaciones y la creación de microcréditos, así como el pago anticipado de las deudas con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entre 2003 y 2010, los ingresos del 10% más pobre de la población crecieron un 8% anual, superando a los del 10% más rico, que apenas crecieron un 1,5%.

Cuando Lula asumió, Brasil contaba con un PIB anual de 0,50 billones de dólares, ubicándose en el puesto 13 a nivel mundial. Al dejar la presidencia en enero de 2011, el PIB había crecido a 2,6 billones de dólares, posicionando al país en el sexto lugar global.

Durante su primer mandato, Lula implementó el programa Fome Zero ("Hambre Cero"), que facilitó el acceso a alimentos básicos para familias en situación de indigencia, reduciendo la desnutrición infantil en un 46%. En 2010, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU le otorgó el título de "campeón mundial de la lucha contra el hambre".

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de controversias. En 2005, un escándalo de corrupción conocido como "mensalao" salpicó a su gobierno, aunque Lula mantuvo su popularidad. En las elecciones de 2006, obtuvo un 48% de los votos, ganando con el 60,82% en la segunda vuelta.

En 2017, Lula fue condenado por corrupción en un caso relacionado con un apartamento de lujo, aunque en 2019 la Corte Suprema lo absolvió. Al salir de prisión, afirmó: "No encarcelaron a un hombre. Intentaron matar una idea. Pero no se puede matar una idea".

En 2022, Lula ganó las elecciones presidenciales más reñidas en la historia de Brasil, superando a Jair Bolsonaro por un margen de 1,8 puntos. Su actual gestión ha enfrentado tensiones diplomáticas con Estados Unidos, especialmente por aranceles impuestos por Donald Trump, quien calificó a Brasil de tener prácticas comerciales desleales. Lula, en respuesta, afirmó: "Brasil no es el patio trasero de nadie".

A pesar de las controversias, Lula cuenta con un respaldo significativo en el ámbito cultural. Músicos reconocidos como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque y Geraldo Azevedo han apoyado su reelección con el jingle "Bora, Lula" ("Vamos, Lula").

En este contexto, Lula se prepara para convencer al electorado en su búsqueda por el cuarto mandato en el Palacio del Planalto.