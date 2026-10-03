Investigación reveló que un compuesto intestinal podría aumentar el riesgo de Alzheimer

Un nuevo estudio sugirió que un compuesto generado por las bacterias del intestino podría incrementar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y acelerar el deterioro cognitivo en personas con demencia. Este hallazgo podría orientar a los científicos hacia una posible estrategia de tratamiento que apunte a reducir el riesgo de Alzheimer.

Hace casi una década, un equipo de investigación dirigido por los profesores de la Universidad de Wisconsin-Madison, Barbara Bendlin y Federico Rey, descubrió que la mezcla de microorganismos presentes en los intestinos variaba entre las personas con Alzheimer y aquellas saludables. "Desde entonces, hemos intentado entender cómo esta diferencia en el intestino podría llevar a cambios en el cerebro", comentó Bendlin, profesora de medicina en la Facultad de Medicina y Salud Pública de la universidad.

En un estudio reciente publicado en la revista Nature Communications, Bendlin, Rey y sus colaboradores se centraron en el imidazolo propionato (ImP), un compuesto producido por ciertas bacterias en el intestino. Los hallazgos sugirieron que el ImP podría contribuir a los cambios cerebrales asociados con la enfermedad de Alzheimer y formas relacionadas de demencia.

La producción de ImP varió considerablemente entre las personas. Algunos individuos parecían generar cantidades relativamente grandes, mientras que otros producían muy poco. Rey, profesor de bacteriología, afirmó: "Las bacterias productoras de ImP están presentes en una gran parte de la población, pero no son muy abundantes en la mayoría de las personas. Sin embargo, hemos aprendido que un microbio no tiene que ser abundante para impactar en el huésped".

Una vez producido en el intestino, el ImP puede ingresar al torrente sanguíneo y alcanzar otras partes del cuerpo. Investigaciones anteriores lo habían vinculado con la diabetes tipo 2 y enfermedades coronarias. El nuevo estudio sugirió que sus efectos podrían extenderse también al cerebro. En ratones, los investigadores hallaron que el ImP que alcanzaba el cerebro aumentaba la acumulación de proteínas beta amiloide y tau, dos marcadores principales asociados con la enfermedad de Alzheimer.

"Ese proceso eventualmente resulta en la muerte de neuronas, y en humanos es una característica clave de la enfermedad de Alzheimer", explicó Rey.

Los investigadores examinaron muestras de sangre de casi 1,200 personas inscritas en el Registro de Prevención del Alzheimer de Wisconsin y estudios realizados a través del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Wisconsin. Los participantes con mayores concentraciones de ImP en su sangre mostraron una mayor probabilidad de presentar marcadores biológicos asociados con proteínas anormales y función neuronal deteriorada en demencia.

Como los voluntarios también habían completado pruebas cognitivas a lo largo del tiempo, los investigadores pudieron comparar los niveles de ImP con los cambios en el pensamiento y la memoria. "Y debido a que tenemos los resultados de las pruebas cognitivas que estos voluntarios realizaron a lo largo del tiempo, podemos ver que las personas con los niveles más altos de ImP también experimentaron un deterioro cognitivo mucho más rápido", indicó Rey.

El equipo también descubrió una variación genética asociada con niveles significativamente más altos de ImP en el torrente sanguíneo. Aproximadamente el 43% de las personas en el estudio portaban esta variación. Los investigadores sospechan que la diferencia genética podría influir en la eficacia con que los riñones eliminan el ImP de la sangre, afectando así la cantidad de este compuesto que permanece en circulación.

"Esta variación genética ha sido asociada previamente con un mayor riesgo de Alzheimer en grandes estudios genéticos, y ahora podemos entender por qué está conectada", añadió Rey.

Una de las posibilidades más importantes planteadas por los hallazgos es que el ImP podría convertirse en un objetivo para prevenir o ralentizar la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas. Sin embargo, reducir el ImP solo a través de la dieta podría no ser sencillo. Las bacterias intestinales producen el compuesto mientras generan energía a partir de la histidina, un aminoácido esencial para la salud humana y presente en muchos alimentos, especialmente en aquellos ricos en proteínas.

"Mejorar generalmente la dieta probablemente ayudaría", dijo Bendlin. "Pero no es tan fácil como decir: 'Deja de comer huevos' o 'No comas tanta carne roja'. Porque necesitas histidina, y está en muchos alimentos".

En lugar de intentar eliminar la histidina de la dieta, los investigadores sugieren que el descubrimiento podría eventualmente conducir a tratamientos que reduzcan específicamente los niveles de ImP en el torrente sanguíneo. Identificar una molécula particular y una variación genética relacionada proporciona a los científicos un objetivo más preciso para investigar.

"Podría ser como el colesterol, donde las personas con colesterol elevado toman un medicamento, una estatina, que reduce su riesgo de enfermedad cardíaca", concluyó Bendlin. "Si podemos encontrar un inhibidor que ayude a disminuir los niveles de ImP en la sangre, eso podría reducir el riesgo de Alzheimer y la velocidad del deterioro cognitivo para un número significativo de personas".