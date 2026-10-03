Es conductora de Uber hace 2 años en Rosario: "Nos persiguen como si fuéramos delincuentes"

Gisela, una conductora de Uber de Rosario que además creó un grupo de Facebook que reúne a unos 3.000 choferes de la aplicación, contó en Cadena 3 Rosario cómo es trabajar en un sistema que todavía no está regularizado. Tiene 40 años, hace dos años que utiliza la plataforma y comenzó con Uber Moto antes de pasar a trabajar con un auto.

La mujer sostuvo que existe preocupación entre los conductores ante una eventual regulación de las aplicaciones de movilidad. Si bien está a favor de que Uber sea legal, advirtió que muchos trabajadores temen quedar afuera si se establecen requisitos difíciles de cumplir, especialmente relacionados con la antigüedad de los vehículos.

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Uno de los principales reclamos está relacionado con los controles en la calle. "Nos persiguen, como si fuéramos delincuentes muchas veces", afirmó Gisela, y relató el caso de un compañero al que le secuestraron el vehículo mientras llevaba una pasajera. Según contó, las multas pueden llegar hasta los 2,5 millones de pesos.

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?? CHOFERES DE UBER PIDEN REGULARIZACIÓN: “QUEREMOS TRABAJAR DIGNAMENTE”



Gisela, una de las creadoras de un grupo que reúne a unos 3.000 conductores de Uber en Rosario, contó cómo es trabajar actualmente con aplicaciones de movilidad y se mostró a favor de una legalización. pic.twitter.com/16cRYc88f4 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 3, 2026

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La conductora también explicó que las tarifas actuales dificultan afrontar los gastos de mantenimiento. Señaló que un viaje de dos o tres kilómetros puede costar alrededor de $1.500 y que, después de descontar combustible y otros costos, el ingreso resulta reducido. Además, mencionó el desgaste de los vehículos como uno de los principales problemas para quienes dependen de la actividad.

Gisela contó que en su caso busca trabajar unas ocho horas diarias y que puede generar entre $80.000 y $90.000 por jornada, aunque aclaró que una parte importante se destina al combustible y al mantenimiento. También mencionó que hay trabajadores que alquilan autos o motos para poder ingresar a las aplicaciones, en acuerdos que actualmente se realizan de manera informal.

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Sobre los motivos que llevan a tantas personas a manejar para Uber, explicó que para muchos se convirtió en una alternativa ante la falta de empleo o la necesidad de complementar otros ingresos. En su caso particular, destacó que la actividad le permite manejar sus horarios para acompañar a su madre y llevarla a sus turnos médicos.

"Yo estoy a favor de la legalización", sostuvo Gisela, aunque pidió que el proceso contemple la realidad económica de los conductores. "Lo único que nosotros queremos es trabajar dignamente, que no nos corran, que no nos acosen", expresó, mientras espera que el Concejo Municipal avance en una regulación que permita ordenar la actividad sin dejar trabajadores afuera.

Entrevista de Jonatan Raimundo.