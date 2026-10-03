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Es conductora de Uber hace 2 años en Rosario: "Nos persiguen como si fuéramos delincuentes"

Gisela tiene 40 años y contó su experiencia en Cadena 3 Rosario. Está a favor de la legalización, pero reclama que las exigencias contemplen la realidad económica de quienes dependen de esta actividad.

03/10/2026 | 09:34Redacción Cadena 3 Rosario

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    Audio. Es conductora de Uber hace 2 años en Rosario: "Nos persiguen como si fuéramos delincuentes"

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Gisela, una conductora de Uber de Rosario que además creó un grupo de Facebook que reúne a unos 3.000 choferes de la aplicación, contó en Cadena 3 Rosario cómo es trabajar en un sistema que todavía no está regularizado. Tiene 40 años, hace dos años que utiliza la plataforma y comenzó con Uber Moto antes de pasar a trabajar con un auto.

La mujer sostuvo que existe preocupación entre los conductores ante una eventual regulación de las aplicaciones de movilidad. Si bien está a favor de que Uber sea legal, advirtió que muchos trabajadores temen quedar afuera si se establecen requisitos difíciles de cumplir, especialmente relacionados con la antigüedad de los vehículos.

/Inicio Código Embebido/

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Uno de los principales reclamos está relacionado con los controles en la calle. "Nos persiguen, como si fuéramos delincuentes muchas veces", afirmó Gisela, y relató el caso de un compañero al que le secuestraron el vehículo mientras llevaba una pasajera. Según contó, las multas pueden llegar hasta los 2,5 millones de pesos.

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La conductora también explicó que las tarifas actuales dificultan afrontar los gastos de mantenimiento. Señaló que un viaje de dos o tres kilómetros puede costar alrededor de $1.500 y que, después de descontar combustible y otros costos, el ingreso resulta reducido. Además, mencionó el desgaste de los vehículos como uno de los principales problemas para quienes dependen de la actividad.

Gisela contó que en su caso busca trabajar unas ocho horas diarias y que puede generar entre $80.000 y $90.000 por jornada, aunque aclaró que una parte importante se destina al combustible y al mantenimiento. También mencionó que hay trabajadores que alquilan autos o motos para poder ingresar a las aplicaciones, en acuerdos que actualmente se realizan de manera informal.

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Sobre los motivos que llevan a tantas personas a manejar para Uber, explicó que para muchos se convirtió en una alternativa ante la falta de empleo o la necesidad de complementar otros ingresos. En su caso particular, destacó que la actividad le permite manejar sus horarios para acompañar a su madre y llevarla a sus turnos médicos.

"Yo estoy a favor de la legalización", sostuvo Gisela, aunque pidió que el proceso contemple la realidad económica de los conductores. "Lo único que nosotros queremos es trabajar dignamente, que no nos corran, que no nos acosen", expresó, mientras espera que el Concejo Municipal avance en una regulación que permita ordenar la actividad sin dejar trabajadores afuera.

Entrevista de Jonatan Raimundo.

Lectura rápida

¿Quién es Gisela?
Es una conductora de Uber en Rosario y fundadora de un grupo de Facebook con 3.000 choferes.

¿Qué preocupa a los conductores?
Temen quedar afuera ante una eventual regulación de las aplicaciones de movilidad.

¿Cuánto pueden ganar los conductores?
Gisela menciona que puede generar entre $80.000 y $90.000 por jornada.

¿Qué problemas enfrentan los conductores?
Los controles en la calle y las tarifas actuales que dificultan cubrir gastos de mantenimiento.

¿Qué espera Gisela sobre la regulación?
Que contemple la realidad económica de los conductores y permita trabajar dignamente.

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