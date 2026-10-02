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Argentina se prepara para enfrentar a Burkina Faso: la formación que podría elegir Scaloni

Este viernes, la selección argentina realizó una práctica en Ezeiza donde el DT Lionel Scaloni definió el posible equipo que jugará el amistoso contra Burkina Faso, programado para el 3 de octubre.

02/10/2026 | 20:50Redacción Cadena 3

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Scaloni define los once.

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Buenos Aires, 2 octubre (NA) - La Selección argentina llevó a cabo un entrenamiento este viernes en Ezeiza, donde el director técnico Lionel Scaloni organizó una práctica de fútbol informal para definir el once inicial. Entre las novedades se destacan los posibles ingresos de Enzo Fernández y Giuliano Simeone en el equipo titular.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giuliano Simeone o Franco Mastantuono, Enzo Fernández o Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nico Paz o Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez son los nombres que se perfilan para comenzar el partido contra el seleccionado africano.

El ensayo de Scaloni en el predio Lionel Andrés Messi consistió en un ejercicio sin arqueros ni defensores centrales. En esta dinámica, se dividieron en tres grupos, uno de los cuales incluyó a Giay, Medina, Simeone, Mac Allister, Fernández, Paz, Álvarez y Lautaro.

Minutos después, Prestianni, Mastantuono y Palacios ingresaron al circuito de entrenamiento. Por lo tanto, estos nombres son considerados como opciones para la alineación titular.

Argentina se medirá ante Burkina Faso este sábado 3 de octubre a las 21:00 hs en el estadio Monumental, donde el aforo estará limitado al 50% debido a una sanción impuesta por la FIFA tras el Mundial.

La jornada estuvo marcada por la incertidumbre respecto al rival africano, que aún se encuentra demorado en Marruecos, a pesar de que su llegada a Argentina estaba prevista para el 30 de septiembre.

No obstante, se espera que el equipo burkinés arribe finalmente a las 13:15 hs del sábado y juegue casi sin haber tenido tiempo de entrenar en el país.

Lectura rápida

¿Qué evento se está preparando?
Argentina se alista para un amistoso contra Burkina Faso.

¿Quién es el entrenador de Argentina?
El director técnico es Lionel Scaloni.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
El partido está programado para el 3 de octubre a las 21:00 hs.

¿Dónde se jugará el amistoso?
El encuentro se disputará en el estadio Monumental.

¿Cuál es la situación del equipo rival?
Burkina Faso está demorado en Marruecos y llegará pocas horas antes del partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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