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Suben los peajes en San Luis: los autos pasan a pagar $2.000

Las motos abonan $800. Los vehículos radicados en la provincia mantienen tarifas preferenciales, con valores y exenciones que varían según la estación.

03/10/2026 | 10:07Redacción Cadena 3

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Desde este sábado rigen nuevas tarifas de peaje en San Luis: los autos pagan $2.000 y las motos, $800.

Los vehículos radicados en la provincia cuentan con un esquema preferencial. En el caso de los autos, los valores van de $625 a $765, según la estación de peaje. Las motos abonan $400 o quedan exentas, de acuerdo con el puesto.

El ente de control de rutas informó que la actualización "permite sostener el mantenimiento y continuar con las obras en la red vial".

Informe de Alejandro Heredia.

Lectura rápida

¿Qué nuevas tarifas de peaje se implementaron?
Nuevas tarifas de peaje en San Luis para autos y motos.

¿Quién informó sobre la actualización de tarifas?
El ente de control de rutas de San Luis informó sobre la actualización.

¿Cuándo entraron en vigencia las nuevas tarifas?
Las nuevas tarifas rigen desde este sábado.

¿Dónde se aplican estas tarifas?
Las tarifas se aplican en la red vial de San Luis.

¿Cómo afectan a los vehículos radicados en la provincia?
Los vehículos radicados tienen tarifas preferenciales, con descuentos significativos.

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