Suben los peajes en San Luis: los autos pasan a pagar $2.000

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Desde este sábado rigen nuevas tarifas de peaje en San Luis: los autos pagan $2.000 y las motos, $800.

Los vehículos radicados en la provincia cuentan con un esquema preferencial. En el caso de los autos, los valores van de $625 a $765, según la estación de peaje. Las motos abonan $400 o quedan exentas, de acuerdo con el puesto.

El ente de control de rutas informó que la actualización "permite sostener el mantenimiento y continuar con las obras en la red vial".

Informe de Alejandro Heredia.