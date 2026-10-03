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Laytr: La nueva app que permite guardar todo lo que encuentres en la web, no solo artículos

La aplicación Laytr permite almacenar artículos, recetas, videos y más para acceder más tarde, manteniendo la privacidad y la sincronización en dispositivos Apple.

03/10/2026 | 10:03Redacción Cadena 3

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Laytr: La nueva app para guardar contenido

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Laytr se presentó como una alternativa innovadora tras el cierre de Pocket, la popular aplicación de lectura posterior de Mozilla. Con esta nueva herramienta, los usuarios pueden guardar no solo artículos, sino también recetas, capturas de pantalla, videos y documentos PDF para consultarlos en otro momento.

Una de las características más destacadas de Laytr es su capacidad para organizar los diferentes tipos de contenido en colecciones denominadas "casos". Además, la aplicación permite establecer recordatorios para que los usuarios no olviden los elementos guardados, ayudando a gestionar eventos o lugares que desean visitar en fechas específicas.

El funcionamiento de Laytr garantiza la privacidad del usuario, ya que todo lo que se guarda queda almacenado localmente en el dispositivo, sin necesidad de crear una cuenta. Esto significa que ni el desarrollador ni terceros pueden acceder a los datos del usuario. Sin embargo, el contenido se puede sincronizar entre varios dispositivos de Apple, como iPhone, iPad y Mac, gracias a la integración con iCloud.

La idea de Laytr surgió del desarrollador independiente Mostafa Talaat, quien decidió crear esta aplicación después de conocer el cierre de Pocket. Talaat enfatizó que su decisión de no incluir un servidor en la aplicación fue motivada por un enfoque en la privacidad del usuario. "Lo que guardas dice mucho sobre ti, y no quería ser el que lo retiene. Todo se mantiene en tu dispositivo y en tu propio iCloud", explicó Talaat.

La app permite importar exportaciones previas de Pocket, facilitando la transición para los usuarios que ya estaban acostumbrados a esa plataforma. Además, se ofrece una versión gratuita que limita el almacenamiento a 30 elementos. Para aquellos que deseen más capacidad, existe una opción premium que cuesta $1.99 al mes, $14.99 al año o una tarifa única de $39.99 por un plan de por vida, actualmente en oferta a $24.99 hasta fin de diciembre.

En caso de que el usuario decida no renovar su suscripción, los elementos guardados no se perderán, pero no podrá agregar más hasta que reanude un plan o reduzca su archivo a menos de 30 elementos. También se garantiza que el usuario puede exportar su archivo completo como un archivo ZIP, manteniendo los datos en formatos legibles como Markdown y HTML.

En un mundo donde la privacidad y la gestión de información son cada vez más importantes, Laytr se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan una solución sencilla y segura para almacenar contenido encontrado en la web.

Lectura rápida

¿Qué es Laytr?
Es una nueva aplicación que permite guardar diversos tipos de contenido de la web, no solo artículos.

¿Quién desarrolló Laytr?
Fue creada por el desarrollador independiente Mostafa Talaat.

¿Cuándo se lanzó?
Se presentó como alternativa tras el cierre de Pocket en agosto de 2026.

¿Dónde se puede usar?
La app está disponible para dispositivos Apple y sincroniza datos a través de iCloud.

¿Por qué es relevante?
Ofrece una opción de almacenamiento privado y organización de contenido sin necesidad de crear cuentas.

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