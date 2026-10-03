Asesinaron de un disparo en el pecho a un hombre en una cancha de fútbol

Un hombre de 28 años murió este viernes por la noche tras recibir un disparo en el pecho mientras se encontraba en una cancha de fútbol ubicada en la zona de Aborígenes Argentinos y Pamalo, en Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 21.10 y la víctima fue identificada por fuentes policiales como un hombre de nacionalidad paraguaya.

Al llegar al lugar, personal policial encontró al hombre tendido en el predio. Una unidad del Sies constató su fallecimiento como consecuencia de una herida de arma de fuego. En la escena, los investigadores secuestraron un cartucho intacto calibre 9 milímetros, dos vainas servidas del mismo calibre y otras dos vainas servidas calibre .38.

A partir de la información aportada al 911, los efectivos llegaron hasta una vivienda de Pasaje 1858 al 4400, donde presuntamente residía el sospechoso. Con autorización de los moradores, realizaron una requisa y detuvieron a un hombre de 30 años, señalado como presunto autor del homicidio. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 32.

Durante las tareas realizadas en el lugar del crimen, personal de la PDI también entregó a los agentes cinco envoltorios con material vegetal que, de manera preliminar, fue señalado como presunta marihuana. La víctima había recuperado la libertad en mayo pasado luego de cumplir una condena vinculada a una causa por portación ilegítima de arma de fuego. La investigación continúa para determinar las circunstancias y el móvil del ataque.