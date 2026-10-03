El aminoácido leucina impulsa la energía celular y podría transformar tratamientos médicos

La leucina, un aminoácido esencial, ha demostrado tener un papel crucial más allá de la simple construcción de músculo. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Colonia reveló que este aminoácido puede aumentar la producción de energía celular al proteger proteínas clave en las mitocondrias de la degradación. Este descubrimiento establece una nueva conexión entre la nutrición y el metabolismo, lo que podría llevar a enfoques innovadores para el tratamiento de trastornos metabólicos y cáncer.

Las mitocondrias son conocidas como las "plantas de energía" de las células, ya que producen gran parte de la energía necesaria para funciones vitales como el crecimiento, el movimiento y la reparación de tejidos. Sin embargo, su actividad no es constante, sino que varía según las necesidades energéticas de la célula y la disponibilidad de nutrientes.

El equipo de investigación, liderado por el profesor Dr. Thorsten Hoppe del Instituto de Genética y el CECAD, un clúster de excelencia en investigación sobre el envejecimiento, identificó un nuevo mecanismo en el que la leucina juega un papel fundamental. Los hallazgos, publicados en la revista Nature Cell Biology, demostraron que la leucina no solo contribuye a la producción de proteínas, sino que también ayuda a estabilizar ciertas proteínas en la superficie externa de las mitocondrias.

Estas proteínas son esenciales para el metabolismo, ya que facilitan el transporte de moléculas hacia las mitocondrias, donde se utilizan en la maquinaria de producción de energía celular. Al preservar estas proteínas, la leucina permite que las mitocondrias funcionen de manera más eficiente, incrementando la cantidad de energía producida por la célula.

El Dr. Qiaochu Li, primer autor del estudio, expresó: "Nos emocionó descubrir que el estado nutricional de una célula, especialmente sus niveles de leucina, impacta directamente en la producción de energía. Este mecanismo permite que las células se adapten rápidamente a demandas energéticas aumentadas durante períodos de abundancia de nutrientes".

El equipo también identificó un papel clave para una proteína llamada SEL1L, que participa en el control de calidad celular. Esta proteína ayuda a identificar y degradar proteínas dañadas o mal plegadas, asegurando el funcionamiento normal de la célula. Los investigadores encontraron que la leucina parece reducir la actividad de SEL1L, lo que resulta en menos proteínas mitocondriales descompuestas y más proteínas disponibles para apoyar la función mitocondrial.

"Modular los niveles de leucina y SEL1L podría ser una estrategia para aumentar la producción de energía", añadió Li. Sin embargo, también advirtió sobre la importancia de proceder con precaución, ya que SEL1L es crucial para prevenir la acumulación de proteínas dañadas, lo que es esencial para la salud celular a largo plazo.

Los efectos de la leucina no se limitan a la producción de energía. En estudios adicionales realizados en Caenorhabditis elegans, un pequeño nematodo, se observó que problemas con el metabolismo de la leucina alteraban la función mitocondrial y estaban relacionados con problemas de fertilidad. Además, los científicos examinaron células de cáncer de pulmón humano y encontraron que algunas mutaciones que afectan el metabolismo de la leucina podrían ayudar a las células cancerosas a sobrevivir.

Estos hallazgos subrayan que la dieta no solo proporciona materia prima para el cuerpo, sino que también actúa como una señal que influye en cómo funcionan las células. En este contexto, la leucina ayuda a las células a ajustar su producción de energía según la disponibilidad de nutrientes al proteger proteínas mitocondriales clave de la degradación.

Al revelar este vínculo previamente desconocido entre la leucina, el control de calidad de proteínas y el metabolismo mitocondrial, los investigadores han identificado nuevos objetivos potenciales para enfermedades en las que la producción de energía celular se ve alterada, incluyendo el cáncer y trastornos metabólicos. El trabajo fue apoyado por la Estrategia de Excelencia de Alemania en el marco de CECAD, así como por varios Centros de Investigación Colaborativa financiados por la Fundación Alemana de Investigación (DFG).