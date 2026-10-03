Controlaron dos incendios en Córdoba, pero sigue el riesgo extremo durante el fin de semana
Los focos se registraron en Villa Dolores y El Brete. Roberto Schreiner destacó en Cadena 3 la rápida intervención y recordó que la prohibición de prender fuego continúa hasta el 31 de diciembre.
03/10/2026 | 09:47Redacción Cadena 3
FOTO: Incendios en Córdoba. (Foto: ilustrativa/Gobierno de Córdoba)
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Audio. Controlaron dos incendios en Córdoba, pero sigue el riesgo extremo durante el fin de semana
Una mañana para todos
Dos incendios registrados este viernes en Villa Dolores y El Brete, cerca de Cruz del Eje, fueron controlados rápidamente por los equipos de emergencia, en una jornada marcada por fuertes vientos en la provincia de Córdoba.
Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, explicó a Cadena 3 que la rápida intervención permitió evitar que las llamas se propagaran.
“Hubo dos incendios que fueron rápidamente controlados, así que no hubo que lamentar ningún otro problema”, señaló. Uno de los focos se produjo cerca del ingreso a Villa Dolores y el otro, en El Brete.
En los operativos participaron bomberos voluntarios, personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y del Plan Provincial de Manejo del Fuego, con apoyo de los aviones de la Dirección Provincial de Aeronáutica.
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Schreiner indicó que las aeronaves estuvieron preparadas durante toda la jornada y debieron intervenir en la zona de Cruz del Eje, pese a que el viento dificultaba las condiciones de vuelo.
El vocero advirtió que el riesgo de incendios continúa alto este sábado y será muy alto el domingo, aunque durante las primeras horas de este sábado se registraba menos viento.
Además, recordó que, según la resolución del Ministerio de Seguridad, está prohibido prender fuego en toda la provincia hasta el 31 de diciembre inclusive. Remarcó que el comienzo de la primavera no implica que haya terminado el peligro y advirtió que, si no se producen nuevas lluvias, podrían volver las condiciones de riesgo extremo.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió el viernes en Córdoba? Dos incendios fueron registrados y controlados rápidamente en Villa Dolores y El Brete.
¿Quién explicó la situación a Cadena 3? Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil.
¿Cuándo se registraron los incendios? El viernes, en una jornada marcada por fuertes vientos.
¿Dónde se produjeron los incendios? En Villa Dolores y El Brete, cerca de Cruz del Eje.
¿Por qué es importante la intervención rápida? Permite evitar que las llamas se propaguen y minimiza los daños.