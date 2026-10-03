Volvió la recolección en Córdoba, pero el centro sigue con muchísima basura acumulada

La recolección de residuos se reanudó este sábado desde las 6 en Córdoba, pero distintos sectores del Centro y de barrio Güemes continuaban con basura acumulada. Bolsas apiladas, contenedores llenos y desechos desparramados en la calzada persistían durante la mañana.

En un recorrido de Cadena 3, se constató una importante concentración de residuos en los alrededores de la plaza San Martín, donde ya había trabajadores recogiendo la basura que había quedado en las calles.

También se observó residuos en el sector del Patio Olmos y en Güemes, mientras que en la esquina de Colón y General Paz estaban más concentrados en los contenedores.

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FOTO: Basura en las calles de Córdoba este sábado por la mañana. (Foto: Francisco Vidal/Cadena 3)

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Sobre calle Santa Rosa, una trabajadora encargada de la limpieza de un edificio expresó su malestar por la situación y contó que había tenido que juntar tres bolsas de basura de la puerta mientras esperaba el paso de los recolectores. "Yo llevé tres bolsas de acá", relató.

La acumulación respondió a una combinación de interrupciones. El viernes 2 de octubre no hubo servicio por el Día del Recolector de Residuos, una suspensión que la Municipalidad había anunciado junto con el pedido de no sacar las bolsas a la vía pública.

A esa jornada se sumaron demoras registradas desde la noche del jueves en el predio de enterramiento de Piedras Blancas, que afectaron la recolección en algunos sectores. El secretario de Ambiente municipal, Gabriel Martín, explicó el viernes que varios camiones no habían podido descargar y regresaron cargados, lo que impidió completar los recorridos nocturnos.

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FOTO: Basura en las calles de Córdoba este sábado por la mañana. (Foto: Francisco Vidal/Cadena 3)

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Además, vecinos y comerciantes sacaron residuos durante la jornada sin servicio. El viento contribuyó a dispersar las bolsas y los desechos que habían quedado en la vía pública.

Ante el desborde, la Municipalidad puso en marcha el viernes por la noche un operativo de contingencia con personal y camiones propios. Las tareas se concentraron en retirar las bolsas y la basura esparcida alrededor de los contenedores del área central, sin vaciarlos.

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Informe de Francisco Vidal.