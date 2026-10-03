Detenido en Monserrat tras intento de robo; cuenta con 13 antecedentes penales

Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- Un hombre de 35 años fue arrestado en el barrio porteño de Monserrat, acusado de ingresar durante la madrugada al departamento de una joven de 21 años con la intención de robarle. Este individuo cuenta con 13 antecedentes penales y dos condenas vigentes por diversos delitos.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la detención fue realizada por personal de la Comisaría Vecinal 1B, que recibió un aviso de un hombre que notó la presencia de una persona sospechosa dentro de un edificio en la avenida Belgrano al 1500.

Al llegar al lugar, los efectivos descubrieron al sospechoso in fraganti, justo después de que entrara al departamento de la joven y le exigiera su teléfono celular.

El detenido, originario del partido bonaerense de Morón, posee un historial delictivo que incluye desde 2017 tentativas de robo, robos, hurto, portación de armas no convencionales, resistencia o desobediencia a la autoridad y averiguación de ilícito.

Además, el sujeto tiene procesamientos y dos condenas vigentes: en junio de 2024, fue sentenciado a seis meses de prisión efectiva por robo, y en enero de 2026, recibió otra condena por el mismo delito.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7, dirigido por Vanesa Peluffo, Secretaría 121 de Silvina Damiano, se ordenó labrar actuaciones por robo y que el imputado permanezca detenido.