Derrame pleural: causas, síntomas y diagnóstico de esta afección respiratoria

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) – El derrame pleural es la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural, que es el área que rodea a los pulmones, envuelta por una membrana conocida como pleura. Esta membrana tiene dos capas, una que se adhiere al pulmón y otra a la pared torácica. Normalmente, existe una pequeña cantidad de líquido en este espacio que actúa como lubricante, facilitando los movimientos durante la respiración.

"Cuando el volumen de este líquido aumenta, se produce lo que se denomina derrame pleural", explicó la Dra. Roxana Berenguer, Jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la UBA (M.N. 74.781). En su informe, la profesional detalló que "el derrame pleural generalmente no es una enfermedad en sí misma".

"Esto indica que hay un problema subyacente que provoca el aumento de la producción o la acumulación del líquido. En ocasiones, la enfermedad puede afectar directamente a la pleura, como en el caso de un tumor pleural o tuberculosis pleural", agregó. Las causas son variadas e incluyen infecciones como la neumonía, así como enfermedades cardíacas, renales o hepáticas, tumores, enfermedades reumatológicas y embolismo pulmonar.

Entre los factores de riesgo para desarrollar un derrame pleural se encuentran las condiciones mencionadas anteriormente, que en algún momento de su evolución pueden dar lugar a esta acumulación de líquido. El riesgo aumenta con la edad y en personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

¿Cómo detectarlo?

Los pacientes con derrame pleural suelen consultar debido a dolor agudo en el costado del tórax, similar a una punzada; tos seca; dificultad para respirar o sensación de opresión en el pecho. Si el derrame está relacionado con una infección, también pueden presentar fiebre, escalofríos y malestar general.

Cuando el derrame pleural es pequeño, puede no ser detectado y se descubre incidentalmente en una radiografía o tomografía realizada por otro motivo. Sin embargo, a medida que aumenta el volumen de líquido, los síntomas se hacen más evidentes.

La atención médica de urgencia es necesaria si el paciente presenta dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre alta o un estado general comprometido. Estos síntomas pueden indicar un derrame voluminoso o una enfermedad grave como embolia pulmonar, neumonía complicada o insuficiencia cardíaca descompensada.

El diagnóstico de un derrame pleural se lleva a cabo mediante la historia clínica, examen físico y confirmación a través de estudios por imágenes, como radiografías de tórax o tomografías computadas. La ecografía también es una herramienta útil en este contexto.

Es fundamental determinar la causa del derrame pleural, ya que la mayoría de las causas son tratables y con el tratamiento adecuado del problema subyacente, el derrame puede resolverse. Dado que puede ser la primera manifestación de una enfermedad más grave, es importante consultar al médico ante la aparición de síntomas y no retrasar los estudios necesarios para llegar a un diagnóstico.