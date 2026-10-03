Flávio Bolsonaro busca desplazar a Lula y continuar el legado de su padre en Brasil

Buenos Aires, 3 octubre (NA) — Flávio Bolsonaro, hijo del dirigente derechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por planificar un golpe de Estado y quien le confió la tarea de derrotar a Luiz "Lula" da Silva en las elecciones del domingo, asume la tarea de tratar de desbancar al líder del Partido de los Trabajadores.

Nacido en 1981 y el mayor de los cinco hijos de Jair Bolsonaro, abogado de profesión, Flávio fue elegido diputado estatal de Río de Janeiro con apenas 21 años, mucho antes de que el ascenso de su padre convirtiera el apellido familiar en una de las marcas políticas más poderosas de Brasil.

Cumplió cuatro mandatos antes de llegar al Senado en 2018, en las mismas elecciones en las que su padre ganó la presidencia.

Construyó su carrera política en Río de Janeiro concentrándose principalmente en políticas de seguridad pública de línea dura y en la defensa de policías y otras fuerzas de seguridad.

Flávio es percibido como un Bolsonaro más moderado y conciliador. "Durante las distintas crisis del Gobierno de Jair Bolsonaro, Flávio aparecía como el miembro de la familia con cierta disposición al diálogo", dijo Octávio Amorim Neto, politólogo y profesor de la Fundación Getulio Vargas, según CNN.

Durante los repetidos enfrentamientos de su padre con el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, Flávio cultivó relaciones con legisladores y actuó como un puente informal entre su padre y el Senado.

"Flávio tiene más tacto que su padre", dijo Gilson Machado, exministro de Turismo de Jair Bolsonaro, quien conoce al expresidente desde la década de 1990 y a Flávio desde hace más de una década. "Escucha más".

En un discurso de 2007, Flávio defendió a las milicias que por entonces ampliaban su control sobre partes de Río, describiéndolas como una "nueva forma de hacer labor policial" que podía brindar seguridad allí donde el Estado había fallado, en lo que es ampliamente considerado uno de los episodios más controvertidos de su trayectoria.

"Como diputado estatal, condecoró a miembros de milicias", dijo Amorim Neto. "Esa es una de las grandes manchas de su trayectoria, incluso a los ojos de la derecha".

Su campaña coloca la seguridad en primer plano, con promesas de reducir la edad de responsabilidad penal y endurecer la respuesta a los delitos violentos. En marzo, pidió que los grupos fueran clasificados como organizaciones terroristas y luego viajó a Estados Unidos en mayo para plantearle directamente el pedido a Trump, una medida rechazada por Lula y la izquierda, que la consideran una amenaza a la soberanía brasileña.

Cuando Estados Unidos anunció que los grupos recibirían la designación de organizaciones terroristas, Bolsonaro agradeció a Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por lo que describió como una respuesta a su pedido.

El mensaje conecta con la principal preocupación de los votantes: una encuesta de Quaest de agosto mostró que el 33% de los brasileños consideraba la violencia como el principal problema del país, más del doble del porcentaje que mencionó la economía.

Si es elegido, Flávio ha prometido buscar una amplia amnistía para su padre y otros condenados por el intento de golpe, y utilizar el indulto presidencial si el Congreso no actúa.

"Eso significaría otra enorme crisis con el Supremo Tribunal Federal", dijo Amorim Neto.

También se espera que un eventual gobierno de Flávio mantenga buena parte del alineamiento internacional de su padre, especialmente con Estados Unidos.

Su énfasis en la lucha contra el crimen, su agenda contra la izquierda y sus enfrentamientos con el Supremo Tribunal Federal y el establishment político brasileño apelan directamente a temas que han movilizado durante años a la base de Bolsonaro.

Según una encuesta de Quaest publicada en septiembre, casi todos los votantes que se identifican como bolsonaristas apoyan ahora a Flávio, lo que sugiere que la identidad política del movimiento ha logrado transferirse incluso sin su fundador en la boleta.

A todo esto apela Flávio Bolsonaro en su objetivo de derrotar a Lula, en un contexto en el que las encuestas lo muestran entre cuatro y cinco puntos por debajo del histórico líder del PT.