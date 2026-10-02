El Eldense de Messi arrasó en su debut como dueño con una contundente victoria 4-1
El Eldense FC, bajo la nueva propiedad de Lionel Messi, logró una notable victoria 4-1 frente al Real Oviedo en la segunda división de España, marcando un inicio prometedor.
FOTO: Messi viendo el triunfo de Eldense en España.
Buenos Aires, 2 octubre (NA) - El Eldense FC de la segunda división de España goleó 4 a 1 al Real Oviedo por fecha 2. Lionel Messi, nuevo dueño de la institución, subió una historia en Instagram en la que se lo ve siguiendo el encuentro por una notebook.
"Aúpa Deportivo Eldense" escribió Messi en la historia y acompañó con unos emojis de aplausos. El nuevo equipo tiene los colores azul y rojo, idénticos a los del Barcelona, y también usa el apodo "Azulgrana".
A través de una publicación en Twitter, la cuenta oficial de Eldense subió la misma foto de Messi y escribió: "Una victoria importante conseguida entre todos".
Un día antes, el Eldense publicó que daban "inicio a una nueva e ilusionante etapa", a través de un comunicado en sus redes sociales en el que daban cuenta de la novedad.
Con este, ya son cinco los clubes en los que Messi tiene injerencia como propietario. En primer lugar, y como parte del acuerdo para jugar en el Inter Miami, posee una participación accionaria con posibilidad de ser copropietario del club que hoy maneja David Beckham.
Por otro lado, también Messi hizo inversiones en el Deportivo LSM de Uruguay, junto a Luis Suárez, como copropietario. En Argentina, el astro argentino es dueño de Leones de Rosario, que milita en la Primera C.
Por último, también en España, es propietario del 100% de las acciones del UE Cornella, que juega en la tercera división de ese país.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó?
El Eldense FC ganó 4-1 al Real Oviedo.
¿Quién es el nuevo dueño?
Lionel Messi es el nuevo propietario del Eldense FC.
¿Cuándo se realizó el partido?
El partido se jugó el 2 de octubre de 2026.
¿Qué publicó Messi en Instagram?
Messi publicó "Aúpa Deportivo Eldense" en su historia de Instagram.
¿Cuántos clubes posee Messi?
Messi tiene injerencia en cinco clubes como propietario.
[Fuente: Noticias Argentinas]