Rosario amaneció con tormenta y lluvia: cómo seguirá el tiempo este sábado

Rosario amaneció este sábado con 13,6°C, cielo nublado y tormenta débil, según el informe meteorológico. La humedad alcanza el 95%, la presión es de 1005,3 hPa y el viento sopla del sur a 15 km/h, con una visibilidad de 6 kilómetros.

Para este sábado se espera una mínima de 14°C y una máxima de 21°C. Durante la mañana hay entre 40% y 70% de probabilidad de tormentas aisladas, mientras que por la tarde se prevén lluvias aisladas, con una chance de precipitaciones de entre 10% y 40%. Hacia la noche el cielo se presentaría despejado.

El domingo llegará con un descenso de la temperatura mínima, que será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C. Para el lunes se anticipan entre 12°C y 23°C; el martes, entre 11°C y 20°C. El resto de la semana tendrá máximas de entre 19°C y 21°C.