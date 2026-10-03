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Rosario amaneció con tormenta y lluvia: cómo seguirá el tiempo este sábado

La jornada tendrá una máxima de 21°C y hasta 70% de probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas. El domingo arrancará con 9°C y alcanzará los 22°C.

03/10/2026 | 08:18Redacción Cadena 3 Rosario

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Rosario amaneció este sábado con 13,6°C, cielo nublado y tormenta débil, según el informe meteorológico. La humedad alcanza el 95%, la presión es de 1005,3 hPa y el viento sopla del sur a 15 km/h, con una visibilidad de 6 kilómetros.

Para este sábado se espera una mínima de 14°C y una máxima de 21°C. Durante la mañana hay entre 40% y 70% de probabilidad de tormentas aisladas, mientras que por la tarde se prevén lluvias aisladas, con una chance de precipitaciones de entre 10% y 40%. Hacia la noche el cielo se presentaría despejado.

El domingo llegará con un descenso de la temperatura mínima, que será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C. Para el lunes se anticipan entre 12°C y 23°C; el martes, entre 11°C y 20°C. El resto de la semana tendrá máximas de entre 19°C y 21°C.

Lectura rápida

¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual en Rosario es de 13,6°C.

¿Qué clima se espera para hoy sábado? Se espera una mínima de 14°C y una máxima de 21°C con probabilidad de tormentas aisladas.

¿Cómo será el clima el domingo? El domingo habrá un descenso de la temperatura mínima a 9°C y una máxima de 22°C.

¿Qué se anticipa para el lunes? Para el lunes se anticipan temperaturas entre 12°C y 23°C.

¿Cuáles son las máximas de la semana? El resto de la semana tendrá máximas de entre 19°C y 21°C.

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