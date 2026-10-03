Colapinto se muestra optimista a pesar de salir desde el fondo en Sepang: "Se puede remontar"

Buenos Aires, 3 octubre (NA) – El piloto argentino Franco Colapinto se manifestó optimista a pesar de que deberá iniciar desde la última fila en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, afirmando que "se puede remontar".

Colapinto finalizó en el puesto quince durante la clasificación, pero debido a dos sanciones comenzará en el vigésimo primer lugar. La primera sanción se debió a un choque ocurrido en el Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que la segunda fue impuesta por el cambio del motor de combustión interna.

Sin embargo, el argentino expresó su deseo de poder avanzar en la carrera, ya que el Circuito Internacional de Sepang, donde se celebra el GP de Bahréin, ofrece muchas oportunidades para adelantar gracias a sus numerosas frenadas y largas rectas. "Es una pista en la que en general hay muchas frenadas y las rectas largas también ayudan a generar un sobrepaso", indicó.

Colapinto agregó: "Hicimos un buen trabajo de cara a la carrera. Intentaremos ir para adelante y avanzar, que es el objetivo que tenemos".

En este sentido, explicó que "lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera de mañana. Tengo de todo para elegir… Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos y maximizar el rendimiento del auto".

Por otro lado, destacó el desempeño en la práctica libre 3, donde finalizó en el noveno lugar: "La FP3 fue muy buena. Ahí estuvimos bastante fuertes, aunque después en qualy el auto se sintió un poco peor".

Respecto a la competencia por la victoria, la pole position fue obtenida por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien será seguido por el británico Lewis Hamilton (Ferrari). En la segunda fila, comenzarán el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La carrera del GP de Bahréin está programada para este domingo a las 4 de la madrugada (hora de Argentina).