La sonda Juice de la ESA utiliza la Tierra como impulso hacia Júpiter

La Agencia Espacial Europea (ESA) informó que su sonda Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) realizó un sobrevuelo cercano a la Tierra el 28 de septiembre de 2026. Este evento permitió a la sonda utilizar la gravedad del planeta para modificar drásticamente su trayectoria hacia Júpiter, sin consumir una cantidad significativa de combustible.

Durante el sobrevuelo, la sonda cambió su dirección en 20 grados y aumentó su velocidad en 3.5 km/s. Esta maniobra fue planificada cuidadosamente, requiriendo solo una pequeña corrección de curso antes del encuentro, entre seis oportunidades que se habían reservado. La sonda alcanzó su punto más cercano a la Tierra a las 13:45 CEST, pasando a solo 8640 km sobre el océano Índico mientras capturaba imágenes con sus cámaras de monitoreo.

Angela Dietz, gerente de operaciones de la sonda, destacó que "el sobrevuelo requirió una navegación ultra precisa en tiempo real. Gracias a nuestra planificación cuidadosa, utilizamos solo una pequeña cantidad de propulsor reservado para este sobrevuelo, lo que nos deja más para usar en Júpiter para realizar observaciones de sus lunas heladas".

Además de cambiar la trayectoria, el sobrevuelo brindó una oportunidad valiosa para probar los instrumentos científicos de Juice en un objetivo planetario real. Este fue el tercer encuentro de este tipo para la misión, habiendo tenido oportunidades anteriores durante un asistente de gravedad lunar y terrestre en 2024, así como observaciones de un cometa en 2025.

Los equipos de la ESA coordinaron durante meses el funcionamiento de los 10 instrumentos científicos de Juice para maximizar el tiempo de ciencia y calibración. La científica del proyecto, Claire Vallat, explicó que "el viaje de Juice a Júpiter proporciona solo algunas oportunidades para calibrar y validar los instrumentos en condiciones ambientales bien entendidas".

El sobrevuelo de la Tierra sirvió como un ensayo importante para las futuras misiones de Juice en Júpiter, donde se planean 35 sobrevuelo de sus lunas más grandes: Ganimedes, Calisto y Europa. La planificación para estos encuentros comenzó hace años y se espera que continúe hasta que Juice finalmente pase cerca de Europa en la próxima década.

Además, durante su paso, Juice viajó a través de la cola magnética de la Tierra, lo que le permitió medir campos magnéticos y partículas cargadas lejos de nuestro planeta. Los científicos esperan que la combinación de las mediciones de Juice y de la misión Smile, que estudia las auroras boreales, brinde información valiosa sobre la actividad en la cola magnética de la Tierra y su conexión con eventos en las regiones polares.

Se anticipa que en las próximas semanas se publicarán imágenes y espectros de algunos de los instrumentos de Juice, incluyendo imágenes de alta resolución de la Tierra y la Luna capturadas por la cámara científica JANUS.

Finalmente, se confirmó que Juice volverá a pasar cerca de la Tierra en enero de 2029, lo que le permitirá alcanzar la trayectoria final hacia Júpiter en 2031.