Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing
El argentino derrotó en sets corridos al checo Mensik. Su próximo rival será Medvedev.
FOTO: Cerúndolo avanza en Beijing.
El tenista argentino Francisco Cerúndolo logró un importante triunfo frente al checo Jakub Mensik (8°), asegurando su lugar en los cuartos de final del ATP 500 de Beijing.
Cerúndolo, actualmente en el puesto número 22 del ranking ATP, se impuso con un contundente 6-3 y 6-3 en un partido que duró una hora y 17 minutos.
En el primer set, el argentino logró un quiebre crucial en el cuarto juego, lo que le permitió mantener su servicio sin ofrecer oportunidades a su rival, cerrando el set con un sólido 6-3 y tomando la delantera en el encuentro.
En el segundo set, Cerúndolo continuó dominando, y aunque tuvo que esperar hasta el séptimo juego para conseguir otro quiebre, luego rompió nuevamente el servicio de Mensik, asegurando el 6-3 definitivo que le permitió avanzar a la siguiente fase del torneo que se lleva a cabo en la capital china.
Su próximo adversario será el ruso Daniil Medvedev, quien en la madrugada del sábado derrotó 6-4 y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff.
Además, el primer preclasificado del torneo, el alemán Alexander Zverev, venció al chino Shang Juncheng con un contundente 6-0 y 6-3, avanzando también a cuartos de final, donde se medirá contra la leyenda serbia Novak Djokovic, quien este viernes ganó en un maratónico encuentro contra el chino Bu Yunchaokete.
Lectura rápida
¿Quién ganó el partido?
Francisco Cerúndolo ganó su partido contra Jakub Mensik.
¿Cuál fue el resultado?
Cerúndolo se impuso con un marcador de 6-3 y 6-3.
¿Cuánto duró el encuentro?
El partido duró 1 hora y 17 minutos.
¿Quién será su próximo rival?
El próximo oponente de Cerúndolo será Daniil Medvedev.
¿Qué otros partidos se jugaron?
Alexander Zverev venció a Shang Juncheng y Novak Djokovic ganó a Bu Yunchaokete.
[Fuente: Noticias Argentinas]