Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

El tenista argentino Francisco Cerúndolo logró un importante triunfo frente al checo Jakub Mensik (8°), asegurando su lugar en los cuartos de final del ATP 500 de Beijing.

Cerúndolo, actualmente en el puesto número 22 del ranking ATP, se impuso con un contundente 6-3 y 6-3 en un partido que duró una hora y 17 minutos.

En el primer set, el argentino logró un quiebre crucial en el cuarto juego, lo que le permitió mantener su servicio sin ofrecer oportunidades a su rival, cerrando el set con un sólido 6-3 y tomando la delantera en el encuentro.

En el segundo set, Cerúndolo continuó dominando, y aunque tuvo que esperar hasta el séptimo juego para conseguir otro quiebre, luego rompió nuevamente el servicio de Mensik, asegurando el 6-3 definitivo que le permitió avanzar a la siguiente fase del torneo que se lleva a cabo en la capital china.

Su próximo adversario será el ruso Daniil Medvedev, quien en la madrugada del sábado derrotó 6-4 y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff.

Además, el primer preclasificado del torneo, el alemán Alexander Zverev, venció al chino Shang Juncheng con un contundente 6-0 y 6-3, avanzando también a cuartos de final, donde se medirá contra la leyenda serbia Novak Djokovic, quien este viernes ganó en un maratónico encuentro contra el chino Bu Yunchaokete.