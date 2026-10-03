Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 3 de octubre.
El sorteo número 5484 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el sábado 3 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1211, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Minero)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5484 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 3 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1211, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Minero).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1211
2° 8514
3° 0819
4° 4413
5° 2305
6° 2723
7° 1691
8° 7354
9° 2788
10° 8241
11° 6571
12° 8382
13° 7222
14° 0842
15° 2134
16° 4000
17° 4403
18° 2125
19° 3001
20° 3521
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5484 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 3 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1211.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Minero).
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° son 8514, 0819, 4413, 2305, 2723, 1691, 7354, 2788, 8241, 6571, 8382, 7222, 0842, 2134, 4000, 4403, 2125, 3001 y 3521.