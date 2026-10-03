Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 3 de octubre.

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El número de sorteo 5484 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 3 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1211, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Minero).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1211

2° 8514

3° 0819

4° 4413

5° 2305

6° 2723

7° 1691

8° 7354

9° 2788

10° 8241

11° 6571

12° 8382

13° 7222

14° 0842

15° 2134

16° 4000

17° 4403

18° 2125

19° 3001

20° 3521