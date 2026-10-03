El Chaqueño Palavecino presenta un gran festival solidario con fútbol y música en San Lorenzo

El Chaqueño Palavecino se prepara para una jornada especial en San Lorenzo, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Salta, donde este domingo se realizará un festival que combinará fútbol y música con un objetivo solidario.

En diálogo con Cadena 3, el artista contó que se encuentra ultimando detalles para el evento, que tendrá actividades desde el mediodía y que espera convocar a unas 10 mil personas.

“Contento, contento. Es la primera vez que se va a hacer esto acá. Bueno, fútbol y música”, expresó el Chaqueño, quien destacó además el trabajo de la producción luego de las lluvias registradas en la zona.

La jornada comenzará al mediodía y a las 15 está previsto un partido de fútbol. El programa musical se desarrollará durante la tarde y contará con la participación de Indio Lucio Rojas, Lázaro Caballero y Cristian Herrera, entre otros artistas.

El predio cuenta con varias hectáreas de césped y tres canchas de fútbol 11, además de sectores gastronómicos y tribunas para el público.

El evento tiene también un objetivo central: colaborar con la Fundación Rancho Ñato, que trabaja para asistir a familias y escuelas de la zona.

Palavecino explicó que durante los últimos años la pandemia impidió realizar el festival que habitualmente contribuía a sostener distintas necesidades de la comunidad.

“Nosotros ya dos años que por la pandemia no hemos hecho el festival, que era sostener los útiles”, explicó.

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El artista detalló que la fundación también brinda asistencia con bolsones para los chicos de la escuela de Rancho Ñato, transporte, alojamiento y mantenimiento de vehículos, además de colaborar con el suministro de agua para habitantes de la zona.

“Siempre, siempre estás necesitando. Cuando se para esto, uno lo sostiene, pero se para el hecho de un ingreso. Y hacemos esto, más allá de traer la alegría, es una fuente de trabajo para mucha gente también”, sostuvo.

El Chaqueño destacó que la propuesta busca reunir diferentes actividades en una misma jornada: fútbol, música y gastronomía.

Las entradas continúan a la venta y, según informó el propio artista durante la entrevista, todavía quedan localidades disponibles.

La expectativa está puesta en recuperar una propuesta que, además de ofrecer entretenimiento, permita recaudar fondos para continuar con el trabajo social de la Fundación Rancho Ñato.

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Informe de Alejandro Bustos.