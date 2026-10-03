Explosiones sacuden Saná en medio de ataques aéreos saudíes en Yemen

Buenos Aires, 3 octubre (NA)-- Una serie de potentes explosiones sacudió hoy sábado a Saná, la capital de Yemen controlada por los hutíes, mientras que el canal de televisión Al-Masirah, dirigido por los hutíes, informó de nuevos "ataques aéreos saudíes" contra la ciudad en medio de una fuerte escalada del conflicto en el país.

Más de siete explosiones se escucharon en distintos puntos de Saná en un corto período de tiempo, dijeron este sábado residentes locales a la agencia de noticias Xinhua, quienes añadieron que se podía escuchar el sonido de aviones de combate sobrevolando la ciudad mientras las explosiones sacudían varias zonas.

Los residentes señalaron que los ataques parecían haber alcanzado varios sitos militares controlados por los hutíes, y se observaron columnas de humo elevándose desde las zonas montañosas de Al-Nahdayn y Jabal Attan, en distintos puntos de Saná.

Mientras tanto, la cadena de televisión Al-Masirah confirmó que Saná había sido objeto de ataques aéreos el sábado, calificándolos de "agresión saudí", pero no facilitó de inmediato detalles sobre los objetivos ni sobre posibles víctimas.

Arabia Saudí no se había pronunciado de inmediato sobre el reporte de los hutíes.

Los ataques contra Saná se produjeron cuando el conflicto de Yemen entró en una de sus escaladas más intensas de los últimos años, con fuertes combates extendiéndose por el suroeste del país y nuevos ataques con misiles, drones y aviones que reavivaron las hostilidades directas entre los hutíes y Arabia Saudí.

El conflicto de Yemen comenzó a finales de 2014, cuando los hutíes tomaron el control de la capital, Saná, y de gran parte del norte del país, lo que llevó a una coalición liderada por Arabia Saudí a intervenir en marzo de 2015 en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente.