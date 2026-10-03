Identifican una enzima que podría frenar la progresión de la enfermedad del hígado graso

Un equipo de investigadores de Cedars-Sinai ha identificado una enzima que podría actuar como una defensa natural contra el avance de la enfermedad del hígado graso, que actualmente afecta a aproximadamente 100 millones de personas en Estados Unidos. Esta enzima, conocida como UBE2N, ayuda a las células del hígado a eliminar mitocondrias dañadas y a descomponer grasas, lo que podría prevenir la inflamación, la cicatrización y el daño celular asociados con la condición más grave conocida como MASH (hepatitis esteato metabólica).

La investigación, publicada en la revista Nature Metabolism, destacó que entre el 20% y el 25% de las personas con hígado graso no alcohólico pueden desarrollar MASH, una forma más severa que se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado, acompañada de inflamación y daño celular.

Desafíos en el tratamiento de MASH

El tratamiento actual para MASH se centra principalmente en cambios en el estilo de vida y en limitar el daño adicional al hígado. Aunque existen medicamentos, las opciones de tratamiento son limitadas y no hay cura disponible. Estudios anteriores sugirieron que las mitocondrias dañadas podrían contribuir al desarrollo y progresión de MASH. En este nuevo estudio, los investigadores encontraron que los niveles de la enzima UBE2N disminuyen en las células del hígado a medida que la enfermedad avanza.

El Dr. Ekihiro Seki, profesor de Medicina y Ciencias Biomédicas en Cedars-Sinai y coautor del estudio, afirmó: "La enzima UBE2N parece proteger al hígado de la inflamación y el daño asociado con MASH al ayudar a eliminar mitocondrias dañadas y apoyar la descomposición de grasas. Cuando los niveles de la enzima disminuyeron, observamos un mayor daño celular y lesiones en el hígado".

Restaurar UBE2N reduce el daño hepático en ratones

Los investigadores restauraron los niveles de UBE2N a niveles normales en los hígados de ratones de laboratorio. Tras esta intervención, se observaron reducciones en la acumulación de grasa, la inflamación y la cicatrización. Estos resultados sugieren que UBE2N podría convertirse en un objetivo de tratamiento potencial para prevenir que la enfermedad del hígado graso avance a MASH.

La Dra. Shelly Lu, directora de la División de Gastroenterología y Hepatología en Cedars-Sinai, comentó: "La identificación del papel de esta enzima en la regulación de las mitocondrias en el hígado es un avance importante en la comprensión de la enfermedad del hígado graso. Estudios futuros pueden evaluar si mejorar esta vía protectora puede complementar los tratamientos existentes y ayudar a identificar a los pacientes que más podrían beneficiarse, conduciendo a nuevas estrategias terapéuticas para prevenir enfermedades avanzadas".

El estudio contó con la participación de varios autores de Cedars-Sinai, incluyendo a Michitaka Matsuda, So Yeon Kim, Takashi Tsuchiya y Yoon Seok Roh, entre otros. La financiación fue proporcionada por diversas organizaciones, incluyendo la National Research Foundation of Korea y los National Institutes of Health.